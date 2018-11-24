Kalıp ve iskele ürünleri 54 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'de üretilen kalıp ve iskele sistemleri 54 ülkeye ihraç ediliyor.

Yurtiçinde ve yurt dışında 38 yıldır havalimanı, stadyum, rafineri, köprü, konut, gemi inşası, tersane gibi birçok projede yer alarak, kalıp ve iskele

sistemleri üreten Urtim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, "İnşaat projelerinin yanı sıra endüstriyel tesisler, tersaneler, rafineriler ve çevrim santralleriyle de çalışıyoruz. Farklı sektörlere ve farklı ülkelere odaklanmış olmanın avantajlarını her zaman yaşıyoruz. Özellikle endüstriyel projelerde ciddi bir bilgi birikimi ve potansiyele sahibiz" dedi.

Urfalılar, Urtim olarak üretimlerinin yüzde 70'ini, aralarında Malezya, Kanada, Katar, Ürdün, Ekvator Ginesi, Senegal, Nijerya ve Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 54 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, "Geliştirdiğimiz sistemler ile inşaatlarda, tersanelerde ve endüstriyel tesislerde zaman, maliyet avantajı ve İSG kurallarına uygun güvenli çalışma sağlıyoruz'' dedi.

Diğer yandan, Star Rafineri'nin iskele ve pipe-rack sistemi ihtiyaçlarını da Urtim sağladı.