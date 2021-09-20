“Kaliteli ihracatın yolculuğu patent ve markadan geçiyor”

Türkiye'nin ağustos ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 51,8'lik artışla, 18 milyar 912 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatı olduğuna vurgu yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Bu başarıyı patent ve marka sayılarını daha fazla artırarak taçlandırmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye'de kilogram başı ihracatı artırma konusunda patent ve marka başvurularının önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, özellikle yüksek teknolojili ürünlerin katma değer üretme konusunda kritik bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Bu noktada sivil toplum kuruluşları, dernekler ve reel sektördeki oyunculara önemli görevler düştüğünü bildiren Akbulut, “Ülkemiz ağustos ayı ihracatında önemli bir başarı elde etti. Bu başarıyı patent ve marka sayılarını daha fazla artırarak taçlandırmamız gerekiyor” dedi. İlk yedi aylık dönemde genel olarak yapılan patent başvurularının yüzde 7,5 oranında artış gösterdiğini dile getiren Akbulut, “Patent ve marka başvuruları konusunda son üç yıldır yükselen bir ivme var. Bu doğrultuda ihracatçılarımızın da patent ve marka başvurularını artırması son derece kıymetli” açıklamalarında bulundu.

Patent ve marka hem faaliyet gösterilen ülkenin hem de fuarların giriş bileti

Öte yandan bazı ihracatçı firmaların fuarlara giriş konusunda sergilenen ürünlere patent almadığı için sorun yaşadığını dile getiren Akbulut, “Özellikle makine sanayisinde faaliyet gösteren bazı üretici ve ihracatçı şirketler uluslararası alanda düzenlenen fuarlarda sergilediği ürünün benzerlerinden farkını ortaya koyamadığı için ürünün fuar alanında bulunması yasaklanabiliyor. Patentin koruyucu özelliklerinden bir diğeri ise benzer ürünler arasındaki farklılıkları ortaya koymasıdır. Geliştirdiği ürünü patentle koruma altına alan firmalarda ise bu durumun yaşanmadığı görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Aksi halde ucuza ihracat yapmış oluruz”

Yapılan bir araştırmada patentli bir ürünün ortalama kilogram başı ihracat değerinin teknoloji sınıfına göre 40 milyon doları bulabildiğine dikkat çeken Akbulut, “Rakamlarla ülkemizdeki ihracatın artış göstermesi ve Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırılması oldukça sevindirici. Ancak kilogram başı ihracat değerinde de aynı başarının yakalanması için patent ve markalaşma konusuna daha fazla eğilmemiz gerekiyor. Aksi halde ucuza ihracat yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Buna ilave sınai mülkiyet haklarında PCT başvurularının önemine de değinen Akbulut, “Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) firmaların yapmış olduğu başvuruların birçok ülkede tanınmasına imkan sağlıyor. Böylece ayrı ayrı başvurular yerine tek bir başvuruyla hemen hemen dünyadaki bütün ülkelerde patent başvurunuz geçerli oluyor” dedi.