“Kalp hastaları rehavete kapılmamalı”

Dr. Mustafa Güden, “Kalp ameliyatı olan hastaların koronavirüse yakalanmaları daha sıkıntılı olabilir. Bu hastaların ameliyat sonrası ilaçlarını kendilerine belirtilen saatlerde, düzenli kullanması oldukça önemli. Bu dönemde evde zaman geçirecekleri için, evin içinde hafif egzersizler yapmaları daha uygun olur” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Mustafa

Güden, açık kalp ameliyatı geçiren hastaların normalleşme sürecinde dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Güden, hastaların ameliyat sonrası rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek “Kalp ameliyatı olmuş hastalar ‘artık iyileştim, herhangi bir sıkıntı olmaz' düşüncesinde olmamalı. Kalp ameliyatı olan hastaların koronavirüs ile ilgili geçirecekleri enfeksiyon daha sıkıntılı olabilir. Bu konuda özellikle Sağlık Bakanlığımızın getirmiş olduğu kurallara harfiyen riayet etmek oldukça önemli. Böylece bu salgını çok az zararla ülkemizden uzaklaştırabiliriz” dedi.

“İlaçlarınızı doğru zamanda kullanın”

Açık kalp ameliyatı sonrası taburcu olmanın ardından doktorun verdiği ilaçların kullanımının oldukça önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Güden, şu tavsiyelerde bulundu: “Hastaların ameliyat sonrasında ilaçlarını kendilerine belirtilen saatlerde, düzenli olarak ve doğru dozda kullanması, tedavinin doğru şekilde devam etmesi için çok önemlidir. Açık kalp ameliyatı sonrası iştahta azalma olabilir, bu geçici bir durumdur ve birkaç hafta sonra geri dönmesi beklenir. Şeker hastalığı olmayan hastalar ameliyat sonrası ilk ay diyet yapmasınlar. Diyetlerinde et, sebze, meyve ve karbonhidrat içeren, az tuzlu ve proteinden zengin besinler ile lifli gıdalar almaya özen göstermeliler. Yara bölgesindeki enfeksiyon belirti ve bulguları olması durumunda hekim bilgilendirilmelidir. Bu bulgular, hassasiyet, kızarıklık, şişlik, yaradan yeni bir akıntı olması ya da mevcut akıntının artması ve ateştir. Taburcu olduktan sonra hastalar banyosunu, yara bölgesi iyileşene kadar küvet içerisinde yapmamalı, sadece basit bir duş almalıdır.”

“Sosyal mesafede egzersiz yapın”

Prof. Dr. Güden, egzersizin de oldukça önemli olduğunu ancak bunun da sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini, maske kullanımının ve el hijyeninin zaruri olduğunu ifade ederek “Yürüyüş, kalp cerrahisi ameliyatı sonrası hastalar için oldukça faydalı bir aktivitedir. Düzenli yürüyüşlere başlama zamanını doktorunuz belirleyecektir. Aktivite ve dinlenme arasında denge sağlamalıdır, yemekten sonra egzersize başlamadan önce en az 30 dakika dinlenmek gerekir. Doktorun önerdiği şekilde düzenli egzersiz ve yürüyüş yapılmalıdır. Hastalar bu dönemde evde zaman geçirecekleri için ev içinde hafif egzersizler yapmaları daha uygun olur” diye konuştu.