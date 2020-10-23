“Kalp ve damar sistemi hastalığı olan kişilerde Covid-19 enfeksiyonu daha ağır seyrediyor''

Dr. Gökçe Şirin, “Koronavirüs pandemisi döneminde, bilinen kalp ve damar sistemi hastalığı olan kişilerde Covid-19 enfeksiyonu çok daha ağır seyrediyor ve ölümcül olabiliyor'' dedi.

Koronavirüs vakaları bugünlerde hem dünyada hem de Türkiye'de artışa geçti. Koronavirüs enfeksiyonu, birçok hastalığı olumsuz etkilediği gibi kalp ve damar sistemi hastalığı olan kişilerde ağır seyredebiliyor. Koronavirüs pandemisi döneminde bilinen kalp ve damar sistemi hastalığı olan kişilerde Covid-19 enfeksiyonu çok daha ağır seyrettiğini ve ölümcül olabildiğini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Dr. Gökçe Şirin, “Sağlıklı kişilerde Covid-19 enfeksiyonuna bağlı ölüm oranları düşük oranlarda seyrederken kalp ve damar hastalığı olanlarda ölüm oranları artmaktadır. Kaybedilen hastaların çoğunda altta yatan, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, ritim bozuklukları gibi bir veya daha fazla eşlik eden hastalık mevcuttur” dedi.

Covid-19 pandemisinin devam ettiği ve her gün yaşanan gelişmelere bakılırsa, şu günlerde normal hayata dönüş süreci biraz daha ertelenmiş göründüğünü aktaran Prof. Dr. Şirin, “Pandeminin daha ne kadar devam edeceği ve tıbbi olarak ne zaman sonlanacağı konusunda elimizde yeterli kanıt yok. Virüs ile baş etmeyi ve onunla nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz daha tedbirli bir yaşam döngüsünün içine girmiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

Covid 19'un kalp ve damar sağlığına etkisi

Covid 19'un kalp ve damar sağlığına etkisini değerlendiren Prof. Dr. Şirin, “Enfeksiyon kalp kasını, koroner damarları, vücudumuzda bulunan tüm atardamar ve toplardamarları doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Covid-19 enfeksiyonu kalp krizi, kalp kası iltihabı (miyokardit), kalbin ileti yollarını etkileyerek ritim bozukluklarına neden olmaktadır. Akciğerlerin tutulduğu kandaki oksijen değerlerinin yetersiz olduğu hastalarda kalp, dokuların ve organların oksijen ihtiyacını karşılamak için daha çok (daha hızlı ve daha kuvvetli) çalışmak zorunda kalacaktır. Eğer altta yatan bir kalp sorunu var ise çok çalışması gereken kalp şüphesiz normalden daha fazla olumsuz etkilenecektir. Kasılma gücü zayıf olan bir kalbin daha fazla çalışması kalp yetmezliğini artıracaktır. Altta yatan damar sertliği veya koroner damar hastalığı bulunması ise fazla çalışan kalbin oksijen tüketimini artıracak, dolaşımdaki yetersiz oksijen nedeni ile de kalp krizi oluşumu tetiklenecektir. Yapılan çalışmalarda kaybedilen hastaların yarısında kalp krizi tanısında kullanılan enzim değerlerinin anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür'' diye konuştu.

Prof. Dr. Şirin, sözlerine şöyle devam: “Covid-19 enfeksiyonu aynı zamanda damar sistemini de olumsuz etkilemektedir. Yaygın damar içi pıhtlaşma, atardamarlarda ve toplardamarlarda tıkanıklık, uzak organlara pıhtı gitmesi (emboli) sıklıkla karşılaşılan tablolardır. Bu klinik tablolar, Covid-19 enfeksiyonunun oluşturduğu ciddi inflamasyon, doku oksijenlenmesinin bozulması (hipoksi), pıhtılaşmaya neden olan faktörlerin uyarılması ve pıhtılaşmaya eğilimi artıran bazı sitokinlerin dolaşıma salınması ile açıklanmaktadır”.

Pandemi döneminde kalp ve damar sağlığını koruma yöntemleri

Covid 19 pandemisi döneminde risk altında olan, özellikle kalp ve damar hastalıkları bulunan kişilerin korunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Şirin, “Sağlık sorunları için, alınacak önlemler (kişisel hijen kurallarına uyulması, koruyucu ekipmanların kullanımı) ile birlikte bir sağlık kuruluşuna başvurulabilir. Yüz yüze gelinebilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı, en iyi sağlık durumuna hazırlıklı olmak için doktorunuza müracaat etmekten, profesyonel destek almaktan kaçınmamak gerekir. Pandemi döneminde kalp ve damar hastalarının uyması gereken bazı kurallar şu şekilde özetlenebilir:

İlaçlarınız doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe aynı şekilde, zamanında ve düzenli olarak kullanmaya devem edilmelidir.

Rutin kontrollerin aksatılmaması yeni oluşabilecek sağlık sorununun erkenden tedavi edilmesine olanak sağlayabilir.

Salgının oluşturduğu endişe ve stresten mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır. Gerektiğinde profesyonel destek alınması bu dönemi daha rahat geçirmenize yardımcı olabilir.

Uyku düzeni bozulmamalı ve değiştirilmemelidir. Düzenli, kaliteli uyku bağışıklık sitemi ve sağlık için büyük önem taşımaktadır.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.

Kilolara dikkat edilmeli, aşırı kilo alımından kaçınılmalıdır. İdeal kiloya inmek için diyetisyen desteği alınması faydalı olabilir.

Ev içinde bile olsa pandemi döneminde egzersiz yapmak, sağlık için önemlidir. Dışarıda yapılması planlanan egzersizler için kişisel hijyen kurallarına, koruyucu ekipmanların kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Egzersiz sırasında oluşabilecek sıra dışı ve tekrarlayan yakınmalar için bir sağlık kurumuna başvurma ihtiyacı gerekebileceği unutulmamalıdır.

Doktorunuz ile iletişime geçmekten korkmayın. Sağlığınıza önem verin'' açıklamasında bulundu.