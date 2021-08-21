Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 1 yılda 1 milyon panel üretti

Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi hedefiyle, 400 milyon dolar yatırımla kurulan fabrikanın kapasitesi de 500 megavattan bin 200 megavata yükseltildi. Ürettiği teknolojik paneller Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin inşasında kullanılan fabrikada kapasite artışının ilk fazı olan modül kısmı da tamamlandı. 25 bin metrekarelik alana kurulan Ar-Ge merkezinin de bulunduğu fabrika güneş teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiği belirtiliyor.

19 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası birinci yaşını doldurdu. Faaliyet gösterdiği 1 yıllık sürede 1 milyon adet panel üretimi gerçekleştiren fabrika, birinci fazı tamamlanan ve 370 MWP kurulu güce ulaşarak Türkiye'nin önemli güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapıyor. Santral tamamlandığında Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük beş güneş santralinden biri olacağı belirtildi. Farklı modellerde üretilen teknolojiye sahip paneller için yurt dışından gelen yoğun talep nedeniyle kapasite artışına giden fabrikanın 500 megavat olan üretim kapasitesi bin 200 megavata çıkarıldı. 1 yıl içinde hem yenilenebilir enerji hem de teknoloji geliştirmede önemli başarılara imza atan fabrikada M 10 panel üretimine ve satışına da başlandı.

Ekonomiye, bilime ve çevreye katkı

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ve Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yerlileşme stratejisi çerçevesinde hayata geçirilen önemli projeler olarak öne çıktığı belirtildi. Toplam 1.4 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen iki projenin enerji ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretilmesinin yanı sıra yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonunun ve yaklaşık 400 milyon dolar tutarında döviz çıkışının önüne geçerek ekonomik ve çevresel yönden katkı sağlayacak.

"Ürün ve teknoloji ihraç edeceğiz"

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasının kuruluşunun 1. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Tam 1 yıl önce Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açtığımız fabrikamız bu kısa sürede gerçekten önemli bir mesafe kat etti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve yerli üretim ihtiyacı açısından öncü nitelikte bir yatırım oldu. Bu sorumluluğun bilincinde olarak yalnızca paneli ve enerjiyi değil teknolojiyi de geliştiren bir üretim merkezi olmayı hedefledik. 100'den fazla mühendis ve araştırmacımızın görev yaptığı Ar-Ge merkezimizin yürüttüğü önemli çalışmaların yanı sıra üretim teknolojilerinde ve uygulamada büyük başarılara imza attık. Fabrikamız 1. yaşına girerken 1 milyon panel üretti. Bunun yanı sıra M 10 model üretimine ve satışına başladık. Üretilen 1 milyon panelin 996 bini ilk fazını tamamladığımız Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralinde kullanıldı. Hem ürün hem de teknoloji tarafında ihracat hedeflerimiz ve bu yönde giderek artan bir talep söz konusu. Kalite ve verimliliği ön planda tuttuğumuz fabrikamızda başlangıçta 500 megavat olan üretim kapasitesini de bin 200 megavata çıkardık. Kapasite artışıyla birlikte bin 400 olan çalışan sayımız da 2 bin 100'e ulaşacak. Fabrikamızın ve santralimizin 1. yaşını kutluyor, fabrikamızın kurulmasında ve elde ettiği başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.