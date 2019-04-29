Kamikaze dronlar sürü harekâtına hazırlanıyor

Yapay zekâ destekli sürü teknolojilerini, geliştirdiği platformlara uygulama konusundaki çalışmalarına da hız veren STM, KARGU platformuyla çoklu dron harekâtının ilk örneklerini de IDEF'19'da sergileyecek.

1-3 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak olan IDEF'19 Fuarı'nda geliştirdiği kritik teknolojiler ile savunma sanayinde öncü bir görev üstlenen STM, yeni kabiliyetler kazandırdığı otonom drone sistemlerini fuarda sergileyecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde otonom sistemler alanında etkin projeler üreten STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin, yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği önemli bir ürün yelpazesi bulunuyor. STM, Türkiye'de bir ilk olan kamikaze dron sistemlerine yeni ve gelişmiş özellikler ilave ederken, bu sistemleri, yine kendisinin geliştirmiş olduğu keşif-gözetleme maksatlı otonom drone sistemleriyle koordineli kullanmak üzere çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Geliştirilen sistemlerle taktik sahada etkin hava desteği

Sabit kanatlı ilk milli kamikaze ALPAGU, döner kanatlı kamikaze KARGU ve keşif-gözetleme görevleri için üretilen TOGAN otonom dron sistemleri,ve yeni teknolojiler de IDEF'19 Fuarı'nda sektörle buluşacak.

Havada kalış süresi uzatılan TOGAN, aynı zamanda görüntü çözünürlük kalitesinin yükseltildiği yeni optik pod sistemi ile öne çıkacak. Kendi aralarında otomatik görev değişimi yanında kamikaze KARGU'lar ile müşterek harekât icra edebilme özellikleri eklenen TOGAN'lar, terörizmle mücadele ve güvenlik operasyonlarında taktik hava desteği sağlayabilecek STM dron ailesinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Fuarda yerini alacak olan hafifletilmiş ALPAGU, mühimmat kapasitesi muhafaza edilerek 3,9 kg'dan 1,9 kg'a indirilen yeni ağırlığı ve dolayısıyla kolay taşınabilirliğiyle dikkat çekiyor. Dron sistemine eklenen yeni özellikler arasında daha gelişmiş görüntü işleme ve hedef tes-pit kabiliyetleri de yer alıyor.

Halihazırda hem TSK'nın, hem de kolluk kuvvetlerinin envanterinde bulunan ve sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin vurucu görev üstlenen KARGU da daha uzun havada kalış ve görev süresi yanında yeni tasarımı ve hafifliği ile öne çıkıyor.

Sürü teknolojilerinin ilk uygulaması KARGU grupları ilk kez IDEF'te

Yapay zekâ destekli sürü teknolojilerini, geliştirdiği platformlara uygulama konusundaki çalışmalarına da hız veren STM, 20'li sayılardaki kamikaze KARGU platformuyla icra edilen çoklu dron harekâtının ilk örneklerini de IDEF'19'da sergileyecek.

KARGU'dan sonra TOGAN ve ALPAGU'nun da yakın gelecekte güvenlik güçlerinin envanterine girmesi bekleniyor. Gelişmiş özellikleriyle Türk savunma sanayiinde kısa sürede yer edinen bu ileri teknoloji ürünlerin, uluslararası pazarda gördüğü ciddi ilgiyle, STM'nin küresel oyuncu olma ve ihracatını büyütme hedeflerine çok önemli katkılar yapması bekleniyor.