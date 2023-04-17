Kâmil Koç, Rusçuk şehrine karşılıklı seferlere başladı

Kâmil Koç, seyahat ağını Avrupa'da genişletmeye devam ediyor. Şirket, iş ortağı FlixBus ile birlikte Avrupa'daki seyahat ağına bu kez Bulgaristan'ın Rusçuk şehrini ekledi. Bükreş ve Sofya'nın ardından Avrupa'daki 3'üncü durak olarak Rusçuk'u belirleyen şirket, haftanın 7 günü İstanbul kalkışlı-varışlı karşılıklı sefer düzenlemeye başladı.

Türkiye'nin önde gelen karayolu yolcu taşıma şirketlerinden Kâmil Koç, yeni iş birlikleri ile yurt içinde ve yurt dışında seyahat ağına yeni güzergahlar eklemeye devam ediyor. Şirket, Avrupa kıtasında Sofya ve Bükreş'e yönelik gerçekleştirdiği seferlerine bu kez Bulgaristan'ın Rusçuk şehrini ekledi.

Şirket, FlixBus'un yeşil rengi ile Avrupa'da büyümeye devam ediyor

Yapılan açıklamaya göre, Avrupa yolculuğunda 3'üncü durağı Rusçuk şehri olan şirket, 14 Nisan'dan itibaren karşılıklı seferlere başladı. Rusçuk şehrine başlatılan kalkışlı-varışlı seferler İstanbul Esenler Otogarı'ndan her gün karşılıklı olarak yapılacak. Seferlerde şirketin yurt içi otobüs tasarımlarında kullandığı tasarımın yerine yurt dışı tasarımı olan iş ortağı FlixBus'ın büyük logolu yeşil hâkim renkli otobüs tasarımı kullanılacak. Avrupa'nın en büyük şehirler arası otobüs ağı ve pazar liderliğine sahip iş ortağı FlixBus ile birlikte Türkiye'nin 71 il ve 306 ilçesinde hizmet veren şirket, Avrupa'ya yönelik seferlerini önümüzdeki dönemde yeni güzergahlarla daha da genişletmeyi hedefliyor.

“Rusçuk, ülkemize yönelik tatil, ziyaret ve alışveriş nedeniyle talep gören bir güzergâh”

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, Kâmil Koç'un Avrupa'da seyahat ağına yeni bir durak daha eklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin en çok yolcu taşıyan firması olarak, iş ortağımız FlixBus ile birlikte seyahat kalitemizi hem ülkemizde hem de Avrupa'da büyütmeye devam ediyoruz. Bir yandan yurt içinde yerel firmalarla iş birlikleri yaparak seyahat ağımızı genişletirken, diğer yandan da Avrupa'da ise iş ortağımız FlixBus ile birlikte güzergahlarımıza yeni şehirleri ekleyerek, büyüyoruz. Bugün de 2022 yılında Bükreş ve Sofya ile başladığımız Avrupa yolculuğumuza yeni bir durak daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. 14 Nisan'dan itibaren İstanbul'dan kalkışlı-varışlı şekilde sefer başlattığımız Rusçuk şehri, uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız, araştırmalar yaptığımız bir güzergâhtı. Gerek Bulgaristan vatandaşlarının ülkemize yönelik yoğun tatil ve alışveriş seyahatleri gerekse de bölgedeki soydaşlarımızın sık sık yaptıkları ziyaretler nedeniyle bu güzergaha yoğun bir talep vardı. Biz de Avrupa'daki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız değerlendirmelerin ardından seyahat portföyümüze Rusçuk şehrini ekledik.

Kâmil Koç, Bükreş ve Sofya'nın ardından 97 yıldır kesintisiz sürdürdüğü hizmet kalitesi, modern otobüsleri, deneyimli kaptanları, profesyonel çalışanları ile birlikte hostlu ve ikramlı seferleri ile Rusçuk yollarında olacak. Avrupa'daki yolcularımıza eşsiz bir seyahat deneyimi sunmak için çıktığımız bu yeni yolda, seferlerimizin tüm yolcularımıza ve yol arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde bizi sektörde farklı kılan hizmet kalitemiz ile seyahat ağımızı Avrupa'nın başka şehirlerine de genişlemeye devam edeceğiz.”