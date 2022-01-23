İhlas Haber Ajansı

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Kamu kurumlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamileler 2 gün idari izinli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile olanların 25-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile olanların 25-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.

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