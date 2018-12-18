Kamuda yerli ürün kullanımını içeren genelge üreticiyi sevindirdi

Başta Çevre Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, bakanlıklar tarafından Yerli Malı Ürünleri kullanma kararının ardından Kamu Kurumları tadilat ve yenileme çalışmalarında yerli malı ürünlere yöneldi. Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş:”Sanayi politikasının kalkınma için şart olduğu, yani yerli sanayinin kamunun desteği olmadan sadece piyasa şartlarında gelişemeyeceği uluslararası iktisat literatüründe de hakim olan bir düşüncedir. Yerlileşme sadece Türkiye'ye özgü değil, başta ABD olmak üzere her ülkede yerli ürünlerin kullanılması, üretimin korunması ile ilgili bir takım çalışmalar bulunuyor ve uygulanıyor. Orta gelir düzeyindeki ülkelerde ise, özellikle kamu alımlarında yerlilik şartı standart unsurlar içerisinde bulunuyor. Buradan yola çıkarak, yerlileşme politikalarının genel amacının da, şirketlerdeki teknolojiler ve becerilerin yerele aktarılabilmesi için kamunun uyguladığı zorunluluklar olarak söyleyebiliriz. Genelgenin yayınlanmasının ardından uygulamaya geçilmiş olması, yerli üreticiler adına önemli bir gelişmedir.” şeklinde konuştu.

"2003 yılında zorunlu oldu, bu yıl uygulamaya geçildi"

Söz konusu holdingin Trimbox markası ile ürettiği yerli malı aşırı gerilim sönümleyici cihazların, elektrikte meydana gelen ani voltaj dalgalanmaları, aşırı gerilim, nötr kopması, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi durumlara karşı hem yapıları hem elektrik tesisatlarını hasara ve yangına karşı koruduğunu aktaran Yurttaş, “3 Aralık 2003 Tarihli 25305 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ‘Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği'ne göre yapılarda aşırı gerilim sönümleyici kullanılması ise zorunlu. Denetim yetersizliği sebebi ile yapılarda aşırı gerilim koruma sisteminin kullanımına dikkat edilmiyordu. Ancak Kamu Kurumlarının Yerli Malı ürünlere yönelmesi ve son dönemde elektrik kaynaklı yangınların yüzde 78 artış göstermesi üzerine Kamu Kurumları elektrik panolarında aşırı gerilim sönümleyici kullanmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlükleri ve karakollarda kullanılan elektrik panolarında Aşırı Gerilim Sönümleme bölümü ayrılmaya başlandı diye konuştu.

Elektrik hasarları ve yangınlarının en büyük sebebinin aşırı gerilim olduğunu belirten Evren Yurttaş: ”Yıllardır yurt dışından aşırı gerilimi engellediği iddia edilen onca ürün ithal edildi. Ancak ithal edilen bu ürünler ani voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi durumlarda etkili olmuyorlardı. Çünkü yurt dışı kaynaklı bu cihazların yapılma amacı aşırı gerilim engellemekte değildi. Aşırı gerilim sönümleyici cihazları yerli olarak biz üretiyoruz ve dünyanın yüzde 70'inde de patentimiz bulunuyor. Kamu kurumlarımız elektrik kaynaklı sorunları ve aşırı gerilimi engellemek amacıyla cihazlarımızdan kullanıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğümüzde elektrik panolarında, Aşırı Gerilim Sönümleme bölümü ayrılmaya başlandı. Bunlar bizim açımızdan olumlu gelişmeler. Çünkü Kamu milli üretimin geliştirilmesi için büyük önem arz ediyor. Yerlileştirmenin bir kısa mesafe koşusu değil maraton olduğu da unutulmamalıdır. Kamu ihalelerinde konan yerlilik zorunluluklarının sektörle ve yerli üretici ile görüşülerek oluşturulması, ithalatı azaltacak, cari açığın düşmesine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.