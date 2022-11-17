Kamyon sürücüsü yükseklik tabelasına aldırmadı, gişelerin tavanına çarptı

Kamyondan sökülen parça gişede asılı kalırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy gişelerinde yaşandı. Malzeme yüklü bir kamyonun şoförü, gişelerin yükseklik tabelasına aldırmadan yoluna devam etti. Gişelerden geçtiği sırada römork kısmındaki yük, gişelerin tavanına çarptı. Kaza sonrasında durumu bir süre fark etmeyen şoför yoluna devam ederken, kamyondan sökülen parça gişede asılı kaldı.