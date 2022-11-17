İhlas Haber Ajansı

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Kamyon sürücüsü yükseklik tabelasına aldırmadı, gişelerin tavanına çarptı

TEM Otoyolu Hadımköy gişelerinden geçmek isteyen malzeme yüklü kamyon, gişelerin tavanına çarptı.

Kamyondan sökülen parça gişede asılı kalırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy gişelerinde yaşandı. Malzeme yüklü bir kamyonun şoförü, gişelerin yükseklik tabelasına aldırmadan yoluna devam etti. Gişelerden geçtiği sırada römork kısmındaki yük, gişelerin tavanına çarptı. Kaza sonrasında durumu bir süre fark etmeyen şoför yoluna devam ederken, kamyondan sökülen parça gişede asılı kaldı.

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