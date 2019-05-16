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Kamyonet alev topuna döndü

Üsküdar’daki Libadiye Caddesi üzerinde seyir halindeyken aniden alev alan kamyonet küle döndü.

Üsküdar'daki Libadiye Caddesi üzerinde seyir halindeyken aniden alev alan kamyonet küle döndü. Aracın içinden kendilerini güçlükle dışarı atan baba ve 4 yaşındaki oğlunun yaşadığı şok kameralara yansıdı. Küçük çocuğun ağlayışı ise yürek burktu. İstanbul'a Ramazan ayında davulculuk yapmak için gelen adam ve oğlunun üzüntüsü herkesi üzdü.


Üsküdar'daki Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet aniden alev aldı. Cayır cayır yanan kamyonetin sürücüsü Hüseyin Şahin, yanında bulunan 4 yaşındaki oğlu Enes'i alarak kendini güçlükle dışarı attı. Caddenin ortasında alev alev yanan kamyonet ise kısa sürede kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü, ancak kamyonet küle döndü.


Ailesiyle birlikte Gaziantep'ten İstanbul'a geldiği öğrenilen ve Ramazan davulculuğu yapan sürücü Hüseyin Şahin, yanan araçta yiyecek, giyecek, yatak dahil ailesine ait bir çok eşyanın yanarak küle döndüğünü söyledi. Yaşadığı şok anında basın mensuplarına konuşan talihsiz sürücü ile 4 yaşındaki küçük çocuğun hali ise yürek burktu.


Olay sırasında civarda bulunan vatandaşlar ise kamyonetin alevler arasındaki halini korku dolu gözlerle izledi. İHA'ya konuşan vatandaş, aracın yanışı sırasında yer yer patlamalar olduğunu ve civarda ciddi panik yaşandığını söyledi.


Kamyonetin alevler içindeki görüntüsü ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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