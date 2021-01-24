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Kamyonet devrildi, gaz dolu tüpler sokağa saçıldı

Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tüplerle dolu kamyonet park halindeki bir araca çarpıp devrildi.

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tüplerle dolu kamyonet park halindeki bir araca çarpıp devrildi. Kamyonun devrilmesiyle tüpler sokağa saçılırken, şans eseri olası bir faciadan dönüldü.


Olay, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Keklik Sokak'ta meydana geldi. Tüplerle dolu olan kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki bir araca çarpıp sokağın ortasında devrildi. Kamyonun arkasındaki tüpler sokağa saçıldı. Kamyonet şoförü hafif şekilde yaralanırken, olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından kamyonet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. İtfaiye ve polis ekipleri ise sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önleminin ardından yola saçılan tüpleri toplayan itfaiye ekipleri sokakta herhangi bir patlamayı önledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



Olay anı kamerada


Öte yandan, olay anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde sokakta ilerleyen kamyonetin bir süre sonra devrildiği görülüyor. Devrilmenin etkisiyle tüplerin sokağa saçıldığı görülen görüntülerde çevrede bulunan vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu kameralara yansıyor.

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