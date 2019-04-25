İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kamyonet kamyona çarptı, TEM kilitlendi: 1 ağır yaralı

TEM Otoyolu Yarımburgaz mevkiinde seyir halinde olan bir market zincirine ait kamyonet, seyir halindeki bir başka kamyona arkadan çarptı.

Otoyolun kilitlendiği kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, saat 01.30 sularında TEM Otoyolu Başakşehir Yarımburgaz Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan Cumali Bingöl idaresindeki 34 DT 6842 plakalı market malzemeleri yüklü kamyonet, Mehmet Yücel'in kullandığı 33 FZ 334 plakalı kamyona arkadan çarptı. Bingöl, araç içindeki sıkışarak yaralanırken, Yücel ise kazayı yara almadan kurtardı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. trafik polis ekipleri, başka bir kazanın olmaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri ise, kamyonet içinde sıkışan sürücü Bingöl'ü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Bingöl'ü hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolda trafik bir süre tamamen durdu, kuyruklar oluştu.


Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.