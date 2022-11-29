Kamyoneti çalınan 20 senelik oto elektrikçi, “Ben onun kadar hızlı bu operasyonu gerçekleştiremem”

Ataşehir'de bir kamyonet gece saatlerinde hırsız tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan kamyonet hırsızlığının ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Araç sahibi “ Ben 20 senelik oto elektrikçiyim, ben onun kadar hızlı bu operasyonu gerçekleştiremem” açıklamasında bulundu.

Olay, Pazartesi gece saatlerinde Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Fidanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vedat Karakaya ait 34 GB 0670 plakalı kamyonet hırsız tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık anında hırsızın rahat bir şekilde gelerek saniyeler içerisinde aracın kapısını açıp hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Vedat Karakaya işyerinin önüne park ettiği kamyonetinin çalındığını sabah işyerine geldiğinde fark etmesi üzerine olayla ilgili şikayette bulundu. Yaşanan hırsızlığın ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

“İnsanların malını, canını 30 saniyede götürüyorlar”

Araç sahibi Vedat Karakaya, "Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece kapımda park halimde kilitli halde bulunan aracımı kendi malı gibi alıp götürüyor. 20-30 sene emek etmiş insanların malını, canını 30 saniyede götürüyorlar. Anahtarı varmış gibi gayet rahat" dedi.

“O uzmanlığını başka bir sektörde göstersin helali ile kazansın”

Kamyoneti çalınan Karakaya, "Verilmiş sözlerimiz var. İşlerimiz aksadı, müşterilerimiz bizden hizmet bekliyor, malımız gitti, hizmet eksik kaldı. Hangi birinin derdine yanayım. Onunla malzeme taşıyoruz, servisler yapıyoruz. Şu anda hiç kimseye hizmet veremiyorum. Ya yeniden bir araç alacağız, ya da aracımız tedarik edilecek" şeklinde konuştu.