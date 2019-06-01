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Kamyonetin yan yatıp metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Sancaktepe’de kaza yaparak yan yatan kamyonetin metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sancaktepe'de kaza yaparak yan yatan kamyonetin metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Kaza bugün sabah saatlerinde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Müslüm K. yönetimindeki tavuk eti yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bilinmeyen nedenden kaybetmesiyle yan yattı. Kamyonet kaza sırasında metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü yara almazken kaza anı güvenlik kamerasına takıldı. Görüntüde kamyonet yan yatarak metrelerce sürükleniyor.

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