Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Silivri'de çöp toplama kamyonu ile kağıt atık yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kavaklı-Ortaköy yolu üzerinde meydana geldi. Silivri Belediyesine ait çöp toplama kamyonu ile kağıt atığı yüklü kamyon virajda kafa kafaya çarpıştı. Kaza İhbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye eve Jandarma ekipleri sevk edildi. Şoför mahallinde sıkışan araç sürücüleri sıkıştıkları yerden İtfaiye tarafından çıkarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.