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Kanada Park!

Başakşehir karşısında rahat bir galibiyet alan Beşiktaş’ta Kanadalı isimler iç sahada farkını ortaya koyuyor.

Başakşehir karşısında rahat bir galibiyet alan Beşiktaş'ta Kanadalı isimler iç sahada farkını ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın evinde oynadığı maçlarda attığı 5 golün 4'ü Atiba ve Larin'den geldi.


Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcuları Atiba ve Larin, siyah-beyazlı ekibin ev sahibi olduğu maçlarda gol yükünü çeken isimler olarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekibin Başakşehir karşısında aldığı net galibiyetin mimarları olan Atiba ve Larin, ilk yarıdaki gollere de imzasını atan isimler oldu. Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı maçlarda attığı 5 golün 4'üne Larin ve Atiba imzasını atarken, Kanadalı iki oyuncu, Vodafone Park'ta atılan gollerin yüzde 80'ini kaydetti. Beşiktaş'ın diğer golü ise Başakşehir karşısında kazanılan penaltı atışında Aboubakar'dan geldi.

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