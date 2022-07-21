Kanada'dan sonra Türkiye'ye odaklandı

Kanada'da kurulan Türk inşaat şirketi, Ankara ve İstanbul'da projelere imza atmak için çalışmalara başladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Fesih Zeki Mert, “Türkiye'de yaptığımız projelerimizde önceliğimiz kendi vatandaşlarımız” dedi.

1973 yılında Kanada'da kurulan Van Horne Construction Limited, yönünü Türkiye çevirdi. Bugüne kadar Kanada'da bir çok önemli proje üstlenen şirket, İstanbul'da projelere başladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Fesih Zeki Mert, Kanada'daki yarım asırlık tecrübelerini Türkiye'ye de taşıdıklarını söyleyerek hedeflerinden bahsetti.

Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet yürütmek için 2020 yılında ofis kurduklarını ve anahtar teslimi işler yapmaya başlandıklarını belirten Mert, “İlk olarak Kadiköy'de Niagara Köşk, Niagara Moda, Niagara Sahrayı Cedid, Niagara Suadiye projelerini hayata geçirdik. 2021'de Bingöl'de, Kanada'da ödül almış Niagara Bingöl Yaşam Evleri projesine başladık. 7 blok 140 daireden oluşan proje 2022 ‘de teslim edilecek. Şimdilerde ise Kadikoy, Pendik, Kartal ve Tuzla'da yeni projelere start verdik” dedi.

2022 yılında 42 bin metrekarelik alanı hayata geçireceklerini anlatan Mert, 2023 yılında ise 98 bin metrekarelik yapıyı hayata geçireceğiz. 2022 yılının 3'üncü çeyreğinde Ankara ofisi açılarak Ankara'da da projelere başlanacak. Ankara'da büyük bir potansiyel var. Yatırımlarımızı İstanbul ve Ankara özelinde yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu.

“Önceliğimiz kendi vatandaşımız”

Kadıköy, Pendik, Kartal ve Tuzla'da yeni projelere start verdiklerini hatırlatan Mert, “2023 yılının sonuna kadar teslim etmeyi planladığımız bu projeler ortalama 98 bin metrekarelik yapı alanına denk geliyor. Türkiye'de yaptığımız projelerimizde önceliğimiz kendi vatandaşlarımız. Türkiye'de yerleşik olarak yaşayan yabancılara konut satışımız var. Ancak vatandaşlık için konut satışına şirket politikası gereği sıcak bakmıyoruz” ifadelerini kullandı.