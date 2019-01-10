Kanca: "Otomotiv 13'üncü kez ihracat şampiyonu"

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, otomobil sektörünün 2018'i de ihracat şampiyonu olarak bitirdiğinin altını çizerek, "Otomotiv endüstrisi, 31 milyar 568 milyon dolarlık ihracat ile toplam ülke ihracatından yüzde 19 pay alarak; üst üste 13'üncü kez yılı ihracat şampiyonu olarak tamamladı. 10 milyar 850 milyon dolar ile de Türk Otomotiv Sektörünün yapmış olduğu ihracatın yüzde 34'ünü Tedarik Sanayi oluşturdu" dedi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca ev sahipliğinde otomotiv sektöründe 2018 yılı gelişmeleri ve 2019 beklentileri masaya yatırıldı. Türkiye'de 2018 yılında toplamda 168 milyar 88 milyon dolarlık ihracata ulaşıldığını belirten Kanca, "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre, ülke ihracatımız 2018 yılında geçen yıla göre yüzde 7 artarak 168 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 11 artarak 31 milyar 568 milyon dolar seviyesine ulaştı. Tedarik sanayimiz ise bir önceki yıla göre yüzde 12'lik artış sağlayarak 10 milyar 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi" diye konuştu.

"En çok ihracat yine Almanya'ya"

Otomotiv tedarik sanayinin en önemli pazarının Almanya olduğunu aktaran Kanca, "Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre, sektör ihracatımızda bu yıl da Almanya ilk sırada yer aldı. 2018'de Almanya'ya 4 milyar 752 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirerek, bir önceki yıla göre yüzde 9'luk bir artış sağladık. Fransa, İspanya, Belçika, Slovenya gibi ülkelere ihracatımız artarken, ABD ve İran'a ihracatımız ise düşüş gösterdi" dedi.

Bu yıl TAYSAD üyelerinin mevcut kapasitelerinin ağırlıklı olarak ihracata yöneleceğini belirten Kanca, "2019 yılında sektör ihracatımızın 32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu yıl da tedarik sanayi olarak mevcut kapasitelerimizi ağırlıklı olarak ihracata yönelteceğiz" dedi.

"Üretimde ve satışta daralma"

2018'de üretim ve satışta daralma olduğunu belirten Kanca, "Henüz üretim gerçekleşme rakamları açıklanmadı ancak bizim tahminimiz, 2018 üretim rakamlarının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5'lik bir düşüş ile 1 milyon 560 bin seviyesinde olacağı yönünde. Otomotiv Distribütörlüğü Derneği verilerine göre ise, 2017'de 956 bin olan satış rakamları, 2018'de yüzde 35 gerileyerek 621 bine düştü. 2019 yılında ise üretimimizin 1 milyon 480 bin adet seviyesinde, satışların ise 550 bin adet seviyesinde olması öngörüyoruz" dedi.

Üretim ve satışta yaşanan düşüşe rağmen ihracatın yüzleri güldürdüğünü belirten Kanca, "Otomotiv Endüstrisi Derneği verilerine göre, Otomotiv sektöründe 2017'de 28,5 milyar dolar olan ihracat rakamı 2018'de yüzde 11 artarak, 31,5 milyar dolara ulaştı. Otomotiv tedarik sanayide geçtiğimiz yıla göre ihracatını yüzde 12 artırarak 10 milyar 850 milyona ulaşmış oldu" diye konuştu.

"Sektör maliyet avantajı sağlayacak teşvikler bekliyor"

Sanayi üretimindeki en önemli gider kalemlerinden elektrik ve doğalgaz maliyetlerinin geçtiğimiz 2 yılda önemli bir artış kaydettiğini dile getiren Kanca, "Üretim giderlerimizdeki artışlara son olarak asgari ücretteki artış da eklendi. Tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörü de bu artışlardan etkilenecektir. 13 yıldır kesintisiz ihracat şampiyonu olan, sanayinin lokomotifi otomotiv sektörüne maliyet artışlarının etkisini azaltmak için tüm sektör olarak var olan teşviklerin uzatılması ya da yeni teşviklerin sunulmasını bekliyoruz" dedi.

"Elektrik ve doğalgazda TL ve Euro bazında ciddi artış yaşandı"

TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan firmalara yansıyan elektrik ve doğalgaz fiyatlarını incelediklerini aktaran Kanca, "2017 Ocak-2018 Aralık dönemindeki elektrik maliyetinde TL bazında yüzde 71, euro bazında ise yaklaşık yüzde 13'lük artış söz konusu. Aynı dönemde doğalgazda ise TL bazında yüzde 85, euro bazında ise yüzde 22'lik maliyet artışı var" diye konuştu.

Kadın Sanayici Olmaz Mı Dediniz?

TAYSAD üyelerinden Tezmaksan'ın Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı'nın, “Kadın Sanayici Olmaz Mı Dediniz?" adlı kitabından da söz eden Kanca, "Paslı daha önceden yine sanayici hikâyelerine yer verdiği Torna ile Şekillenen Hayatlar adlı 2 kitaba imza atmıştı. Paslı, bunlarla sınırlı kalmayıp şimdi de Türkiye sanayisi için bir sürpriz daha yaparak kadınların sanayici olma serüvenini anlattığı Kadın Sanayici Olmaz Mı Dediniz? adlı bir kitap yayınladı. Paslı, bu kitapla toplumda şüphe ile bakılan bir soruya cevabı da vermiş oldu. Kadınlardan da çok başarılı sanayiciler çıkar, çıkıyor... TAYSAD olarak kitabı özellikle meslek lisesi öğrencilerini teşvik etmek ve onlara rol model örnekler sunmak adına oldukça önemli ve başarılı bir sosyal sorumluluk çalışması olarak görüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.