Kano meraklısı vatandaşlar İstanbul Boğazı'nın serin sularında manzaranın tadını çıkarıyor

Beykoz Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde pazar günleri verilen hızlandırılmış kano sürüş eğitimleri sonrası tek kişilik kanolarla denize açılan vatandaşlar, İstanbul Boğazı'nda serin suların ve manzaranın tadını çıkarıyor.

Beykoz sahilinde yer alan Su Sporları Merkezi 7'den 70'e meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Merkezde gençlere kano, kürek ve yelken dersleri verilmesinin yanı sıra, hafta sonlarını sportif aktivitelerle değerlendirmek isteyen vatandaşlar farklı ilçelerden merkeze geliyor.

Merkezde hocaların hızlandırılmış sürüş eğitimlerinin ardından tek kişilik kanolarla denize açılan vatandaşlar, İstanbul Boğazı'nda serin suların ve manzaranın tadını çıkarıyor.

Hem yurt dışından hem de yurt içinden çok sayıda su sporları meraklısını ağırlayan su sporları merkezi, hava şartlarının uygun olduğu her Pazar günü, 18 yaş üstündeki vatandaşların kano tecrübesi yaşamasına imkan sağlıyor.