Dr. Erkan Arpacı, kanser hastaları için koronavirüsten korunma yolları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çin'de başlayıp Avrupa, İran ve birçok ülkede görülen koronavirüs salgını ülkemizde de gerçekleşti. Medicana Kadıköy Hastanesi Dr. Erkan Arpacı, kanser hastaları için koronavirüsten korunma yolları hakkında açıklamalarda bulundu.

Salgının tedaviye engel olmadığını belirten Doç. Dr. Erkan Arpacı, ''Kanser tedavisi gören ve yeni tedaviye başlaması gereken hastaların tedavisinin devam etmesinde koronavirüs salgını engel değildir. Bununla birlikte hastaların tedavi kararı; tedavi hedefleri, tedaviden beklenen fayda, hastanın genel durumu, tedavi tolerasyonu göz önüne alınarak, hastayı tedavi eden hekim tarafından verilmesi gerektir. Aktif tedavi almakta olan hastalar için hastanın ve hastanenin durumuna göre tıbbi onkoloğunun uygun bulması durumunda tedavi ve tetkik randevuları ileri bir tarihe ertelenebilir. Tedavi sürecindeki hastaların rutin kontrolleri, takip eden tıbbi onkoloji uzmanının uygun gördüğü şekilde ertelenerek yeniden planlanabilir'' dedi.

Kanser hastaları ve hasta yakınlarına önemli uyarılar

Doç. Dr. Arpacı, kanser hastalarının salgınından korunabilmesi şu uyarılarda bulundu: ''Kanser hastalarında kişisel koruyucu ekipman kullanımı için sağlık bakanlığı, ulusal ve uluslararası kılavuzların önerileri geçerlidir. Salgını nedeniyle yatan hasta ziyaretleri yapılmamalı, poliklinik için gelen hastalar en fazla bir kişiyle gelmeli. Hastane girişinde hasta ve yakının maske takmaları uygun olabilir ama zorunlu değildir. İnsanlarla olan mesafeyi korumak daha önemlidir''.

''Sosyal izolasyonu koruyun toplu taşıma kullanmayın''

Sosyal izolasyona dikkat çeken Doç. Dr. Arpacı, ''Mümkün olduğunca hastaneye gelirken toplu taşıma araçlarının kullanılmaması, kullanılması gerekiyorsa 1 metre mesafenin korunmaya çalışılması ve öksüren hapşıran kişilerden uzak durulması önerilir. Eller 20 saniye boyunca tüm yüzey su ve sabuna temas edecek şekilde sık sık yıkanmalı ve el hijyenine maksimum dikkat edilmelidir'' şeklinde konuştu.

''Hasta teması dışında eldiven kullanmayın''

Eldiven kullanımına dikkat çeken Doç. Dr. Arpacı, ''Şüpheli hasta teması dışında eldiven kullanımı önerilmemektedir. Pnömokok, influenza aşılarının uygulanması gerekliliği varsa yapılmasında sakınca yoktur. Bu enfeksiyonlar akciğer etkileyeceği için koronavirüs enfeksiyonu üzerine eklenmesi söz konusu olabilir. Bu aşılar için doktorunuzla beraber karar vermemiz uygun olacak'' diye konuştu.