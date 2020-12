Kanser hastası annenin isteği gerçek oldu

Bahçelievler'de kızının evlendiği günü görme arzusu ile yaşayan kanser hastası annenin isteği gerçekleştirildi. Çiftin nikahı Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından kıyıldı. Duygusal anların yaşandığı nikahta evlilik cüzdanını damat ve kıza kanser hastası anne teslim etti.

Bahçelievler'de yaşayan 67 yaşındaki Beşire Tüysüz, kanser hastalığının ilerlemesi üzerine 3 çocuğundan birisi ve bekâr olan kızının mürüvvetini bir an önce görmek en büyük isteği oldu. Aileler bu durumdan dolayı nikâhı bir an önce kıymak istedi. Ancak pandemi sürecinden dolayı belediyelerin nikah salonlarındaki doluluktan dolayı annenin isteği bir türlü gerçekleşmedi. Damat adayı Nevzat Süren ve anne Beşire Tüysüz'ün kızı Gülhan Tüysüz sosyal medya üzerinden Bahçelievler Belediyesine ulaştı. Belediye çalışanları durumu hemen yetkili merciye ulaştırdı. Durumu öğrenen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır çağrıya kayıtsız kalmayarak, nikâhın bir an önce kıyılmasını istedi. Belediye Başkanı Hakan Bahadır gelin ve damadın nikâhını kendisi kıyarak anne Beşire Tüysüz'e büyük mutluluk yaşattı. Nikahın ardından gelin ve damada evlilik cüzdanını ise Beşire Tüysüz teslim etti. Yaşananlar salonda bulunanları da duygulandırdığı görüldü.

"Onların mutluluğunu gözlerinde görmekten onur ve mutluluk duydum"

Nikâh töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “İki genç kardeşim Bahçelievler'de oturuyor, gelin hanımın annesi rahatsız bunun için kızının mürüvvetini görmek istiyor. Nikâh salonlarındaki doluluktan dolayı bize sosyal medya üzerinden yazıyor arkadaşlarımız. Bizim ekibimiz bana haber verdi ben de Bahçelievler'de 2020'nin son nikahını kıyılması için talimat verdim. Bir an önce arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı. Annemizin isteğini, onların mutluluk isteklerini yerine getirmiş olduk. Onların mutluluğunu gözlerinde görmekten onur ve mutluluk duydum. İnşallah başarılı olmuşuzdur” dedi.

“İnanılmaz bir his”

Anne Beşire Tüysüz ise damadı ve kızını çok sevdiğini ifade ederek, “Rabbim ikisine de uzun ömürler versin. İkisi de benim için çok kıymetlidir. Çok mutlu oldum. Sizlerden de Allah razı olsun” sözlerine yer verdi.

Damat Nevzat Süren tarifsiz bir mutluluk içinde olduklarını belirterek, “Şu an çok mutluyuz. Sürecimiz çok güzel gelişti ve sonuçlandı. Gelen herkesten Allah razı olsun. Mutluyuz sonuna vardık” diye konuştu.