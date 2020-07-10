Kanser olduğunu öğrenen 17 yaşındaki genç 56 kilodan 37 kiloya düştü

İki ay içerisinde yaşıtlarında nadir görülen metastatik kolorektal kanserine yakalandığını öğrenen ve 56 kilodan 37 kiloya düşen 17 yaşındaki Uday Efaloğlu'nun tek hayali Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu ile tanışmak. Tedavi gördüğü hastanenin odasından seslenen Fenerbahçeli Uday, “Eğer sesimi duyarsa onu görmeyi çok istiyorum. Formalarıma imza atmasını benimle sohbet etmesini istiyorum” dedi.

İstanbul Fatih'te yaşayan Gülhem-Mehmet Efaloğlu çifti, 17 yaşındaki oğulları Uday Efaloğlu'na 2 ay önce bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurup kolonoskopi yaptırdı. Ailesi genç Uday'ın sonuçlarının çıkması ile o yaş aralığında nadir görülen metastatik kolerektal kanserine yakalandığını öğrendi. Zaman kaybedilmeden Uday'ın tedavisine bir hastanede başlandı. Uday'ın tedavisi 4 aydır hastanede devam ediyor.

Hastane odasında tek hayali Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu ile tanışmak olduğunu söyleyen Uday, biriktirdiği formalarını da çok sevdiği futbolcuya imzalatmak istiyor. Enfeksiyon riskine karşı özel bir odada tedavi gören Uday bir an önce sağlığına kavuşarak eksi günlerine geri dönmeyi hayal ediyor.

17 yaşında kanser hastalığına yakalanan Uday Efaoğlu, “Yaklaşık 2-3 aydır kanser tedavisi görüyorum. 2 ayım çok zor geçti. Konuşamıyordum, ayağa kalkamıyordum. Şükürler olsun 2-3 gündür konuşabiliyorum. Bu süreç içerisinde 56 kilodan 37 kiloya kadar düştüm. Karnım asit toplamıştı. Yediğimi sürekli kusuyordum. Bu süreç içerisinde ciddi anlamda ağrılar çekiyordum hala da çekiyorum. Çok büyük Fenerbahçe taraftarıyım. Emre Belözoğlu ile çocukluğumdan beri takip ediyorum. Tanışmak görüşmek istiyorum. Eğer sesimi duyarsa onu görmeyi çok istiyorum. Formalarıma imza atmasını benimle sohbet etmesini istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile de görüşmeyi çok istiyorum. Onunda çok büyük destekçisiyim. İnşallah hep birlikte seneye şampiyon olacağız” diye konuştu.

“Oğluma 5 Mayıs'ta Metastatik Kolerektal kanser tedavisi konuldu”

Anne Gülhem Efaloğlu ise, “İlk rahatsızlandığında böbrek rahatsızlığı dendi. Değerleri yüksek çıkınca böbreklerinden tedavi görmeye başladı. 1 buçuk 2 ay sonrada bize gastroenteroloji bölümüne yönlendirdiler. Gastroenteroloji doktoru 2-3 ay bizi tedavi altına aldı. Bazı tahliller yaptı ilaçlar yazdı. Kolonoskopi yapılması gerekiyordu doktor 1-2 ay sonra yapacağını söyledi. Ardından pandemi ortaya çıktı ve bu süreçte kolonoskopi çektiremedik. Oğlumun hastalığı bu süreçte ilerledi. 5 Mayıs'ta kolonoskopi yapılmasıyla belli oldu. Metastatik Kolerektal kanser teşhisi konuldu. Kanser tedavisini devlet karşılıyor. Ama bizim ek ücretlerimiz var. Enfeksiyon riski nedeniyle mecburen özel odaya çıkmak zorunda kaldık. Ondan dolayı özel oda ücretimiz 400 TL oldu. Cumhurbaşkanımızın sağlık bakanımızın bizimle ilgilenmesini istiyoruz. Buradaki doktorlarımız çok iyi fakat ilk olduğu için daha çok araştırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.