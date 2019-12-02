‘Kanser ve Beslenme' semineri Kartal'da gerçekleştirildi

Kansere yakalanmamak ve sağlıklı yaşam için gerekli olan beslenme alışkanlıklarının konu alındığı ‘Kanser ve Beslenme' adlı seminer, Kartal'da gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ‘Kanser Farkındalığı Ayı' kapsamında, Kartallı vatandaşları kanser konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, ‘Kanser ve Beslenme' konulu bir seminer gerçekleştirdi.

Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan'ın konuşmacılığında Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, seminer boyunca dinleyicilere bilinçli beslenme ile kanserden korunmanın yollarını ve sağlıklı yaşam için kazanılması gereken beslenme alışkanlıklarını anlattı.

“Pişirme yöntemleri çok önemli”

Bazı araştırmaların tedaviyle birlikte iyi beslenen bireylerin; kanser tedavi yöntemleri olan kemoterapi, radyoterapi, cerrahi operasyonlar ve biyolojik tedavilerin yan etkilerine karşı dayanıklılığının arttığını ortaya koyduğunu belirten Derya Fidan, Kartal Belediyesi'nin Kartal halkını kanser konusunda bilinçlendirmek istediğini kaydederek; “Bugün, Kartal Belediyesi ile işbirliğimiz ve ‘Kanser Farkındalığı Ayı' kapsamında beslenme tedavisini ve doğru beslenme alışkanlıklarını konuşuyoruz. Özellikle Kartal Belediyesi'nin istediği bu noktada, halkı bilgilendirmek ve ‘kanser olmamak için neler yapmalıyız' sorularını cevaplamak. Bununla alakalı özellikle pişirme yöntemlerinin çok önemli olduğunu, besinlerin tarladan yemek masasına gelene kadar olan süreçte yapılması gerekenler üzerinde duruyoruz. Kartal Belediyesi'ne, kanser konusunda farkındalık yaratma çabasından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.