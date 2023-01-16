Kansere davetiye gibi yıkım pes dedirtti

İSTANBUL(İHA) – Beşiktaş'ta bulunan riskli yapıların dönüşümü için başlatılan projede eski yapıların yıkımı sırasında Beşiktaş Belediyesi skandal bir olaya imza attı. İddiaya göre, belediye ekipleri yıkım yapılan alanlarda önlem almayarak asbestli kanserojen madde içeren minerallerin doğaya salınmasına sebep oluyor.

İBB Şehircilik Grubu şirketleri KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan “İstanbul Yenileniyor” platformu çerçevesinde riskli yapıların kaldırılması için geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşüm başlatıldı. Beşiktaş'ta bulunan Karanfilköy Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde yıkımlar gerçekleştiriliyor. Yıkımlar sırasında ilçe belediyesi olan Beşiktaş Belediyesi'nin ise hiçbir önlem almadığı gözlendi. Özellikle asbest içeren yapıların özel önlem alınarak yıkılması gerekmesine rağmen Beşiktaş Belediyesi ekiplerinin herhangi bir önlem almadan yıktığı binalarda kanserojen bir mineral olan ‘'asbest'' çevrede büyük risk oluşturuyor. Genellikle 1970 ve 80'li yıllarda inşa edilen yapılarda kullanılan asbestli malzemelerin kansere yol açtığı bilinirken, mahalle sakinleri Karanfilköy Mahallesi'ndeki yıkımda ise yapılarda asbest malzemesi bulunmasına rağmen belediye tarafından herhangi bir uyarı yapılmadığını iddia etti. Mahalle sakinleri doğaya saçılan kanserojen maddelerden tedirgin olduklarını dile getirdi. Öte yandan, yıkım yapılan semtin son hali dronla havadan görüntülendi.