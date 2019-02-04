Kansere farkındalık için için steteskopla yürüdüler

Yolda sigara içerken gördüğü yaşlı kadına sigarayı bırakması tavsiyesinde bulunan Ulusoy, yürüyüşün ardından ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy ve beraberindeki heyet, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş öncesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Biriminde görevli olan Dr. Sema Kara kanser tedavisi ve kanser hastalığı konusunda sunum gerçekleştirdi. Başkan adayı Ulusoy, beyaz önlüğü ve steteskopunu alıp vatandaşlarla birlikte Avcılar sokaklarında yürüdü. Ulusoy, yürüyüş sırasında sigara içen yaşlı bir kadının yanına giderek onunla sohbet etti. Yaşlı kadına ne kadar sigara tükettiğini soran Başkan adayı Ulusoy, bugünün Dünya Kanser Günü olduğunu hatırlatarak kadına sigarayı bırakması tavsiyesinde bulundu.

“Kansere yakalanmaktan değil geç kalmaktan korkalım”

Kanser tedavisinin mümkün olduğunu belirten AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, "Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Önemli bir gün ve çağımızın hastalığı. Fakat tedavisi mümkün olan bir hastalık. Buradaki ilk verebileceğimiz mesaj, kansere yakalanmaktan değil geç kalmaktan korkalım diyoruz. Çünkü bütün tetkik araçlarımız, tanı araçlarımız ve tedavilerimiz mümkün. Son 16 yılda sağlıkta yapılan yatırımlar ve atılımlarla beraber her türlü hastalığın tedavisi, yapmış olduğumuz sağlıktaki atılımlarla ülkemizde artık mümkün durumda. Sağlık bakanlığı ve hükumetimiz olarak da artık kanser tedavisini her şeyle beraber devlet de karşılıyor” dedi.