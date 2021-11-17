Kanseri sanatla yendi, Maltepe'de ‘Şifa' sergisini açtı

Maltepe Belediyesi İstanbul'un sanat merkezi olmayı sürdürüyor. Sanatçı Gülşen Aykol'un “Şifa” isimli yağlı boya ve ebru sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

2013 yılında konulan kanser teşhisinden sonra çalışma yaşamına son verdiğini, tedavinin tamamlanmasından sonra sanatla ilgilenmeye başladığını ifade eden Aykol, “Sanatla şifa buldum. Bu yüzden ilk kişisel sergime şifa ismini verdim” dedi. Aykol, geçmişi Osmanlı dönemine uzanan, renklerin suya resmedildiği ebru sanatı çalışmalarını sergiledi. Aykol'un tuval üzerine ebru yöntemiyle yaptığı eserleri, akkase, öbekli, battal, hatip, taraklı ve çiçekli ebru örneklerine yer verdiği çalışmaları beğeni topladı. Aykol, kırkyama sanatından izler taşıyan Afrikalı kadın eserlerini, tuval üzerine karışık teknik ve akrilik çalışmaları, kara kalem eserleri bu sergisi için bir araya getirdi. Aykol'un sergisi 22 Kasım'a dek Galeri Maltepe'de ziyaret edilebilecek.