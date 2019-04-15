Kanserli dokuyu teşhiste büyük başarı

Geliştirdikleri algoritma ile kötü huylu kanser hücrelerini doğrudan sınıflandırabildiği çalışması, Malezya'nın Penang şehrinde gerçekleşen konferansta poster sunumu olarak sunuldu.

Testlerde yüzde 100 başarı sağlandı

Meme kanserinin günümüzde çok ciddi bir kanser çeşidi olduğunu vurgulayan Hamit Altıparmak, bu alanda yapılan geç tanının ölümlere sebebiyet verdiğini erken tanının ise hayatta kalma ihtimalini ciddi şekilde artırdığını söyledi.

Altıparmak, “Meme kanserinden en güvenilir tespit yöntemi olan biyopsi yöntemi ile elde edilen görüntülerde anında kanserli hücre tespiti için yaptığımız çalışmalar neticesinde geliştirilen görüntü işleme algoritması ile yaptığımız testlerde yüzde 100 başarı edildi” dedi.

Hamit Altıparmak, geliştirdiğimiz algoritma ile meme kanserinde erken teşhisi kolaylaştırmak ve dünyanın belirli bölgelerindeki özellikle fakir ülkelerdeki doktor sorununu çözmek amacıyla yapıldığını söyledi. Geliştirilen algoritma sayesinde biyopsi yöntemi ile alınan göğüs dokusu mikroskop aracılığı ile resim haline getirildikten sonra algoritmaya sunularak sonuç elde edilebiliyor. Geliştirilen algoritma aracılığıyla görüntü 7 aşamalı görüntü işleme tekniği uygulanarak kötü huylu kanser hücreleri doğrudan sınıflandırılabiliyor.

Patent alma çalışmaları sürdürülüyor

Savunma sanayisinde, tasarım ve imalat uygulamalarında, hava ve uydu görüntülerinden hava durumu tahmin edilmesinde, yeryüzündeki doğal kaynakların izlenmesinde, zirai ürünlerin tahmin edilmesinde, ormanların gelişimin incelenmesinde ve tıp alanında kanserli hücrelerin tespit edilmesi gibi uygulamalarda sıklıkla görüntü işleme tekniklerinin kullanıldığına vurgu yapan Altıparmak, amaçlarının birçok kanser çeşidini doğrudan tespit eden yani algoritması içine gömülü mikroskop patentini almak olduğunu belirtti.