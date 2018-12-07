'Kapak Olsun' projesine 'Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü'

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayan Berko İlaç, 'Kapak Olsun' projesiyle Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi' ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri kapsamında Berko İlaç, 'Kapak Olsun' projesiyle 'Yılın En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi' ödülü aldı. Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve hospitalmanager Dergisi'nin düzenlediği törende, sağlık yönetimi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyelerinin belirlediği kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi. İlaç firması ödülünü, Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TODF) Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya birlikte aldı.

Ödül alırken konuşma yapan Eylem Beran, ''Böyle duayen hocaların ve sağlık yöneticilerinin bir arada olduğu, ödül aldığı bir platformda bulunmak ve ödüle layık görülmek çok mutluluk verici. İlaç firması olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle ilaç firmaları arasındaki sosyal sorumluluk algısını biraz daha yukarı taşıdığımızı düşünüyorum. Bu ödülü Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğiyle birlikte almak ayrıca onur verici. Herkese çok teşekkür ederiz'' şeklinde konuştu.

'Kapak Olsun' kampanyasına iki yıldır destek olunuyor

Berko İlaç'ın, TOFD'un başarıyla yürüttüğü 'Kapak Olsun' kampanyasına iki yıldır destek olduğu belirtilirken, ilaç firmasını geçtiğimiz yıl İstanbul genelindeki hastane ve aile sağlığı merkezlerinin önemli noktalarına 350 adet plastik kapak toplama kutusu yerleştirdiği aktarıldı. Bu ise sene Türkiye genelindeki hastane ve aile sağlığı merkezlerine 150 adet plastik kapak toplama kutusu yerleştirdiği bildirildi.

1 ton plastik kapak toplandı ve 4 manuel tekerlekli sandalye alındı

Ortopedik engelli bireylerin sosyal yaşama tam ve etkin bir biçimde katılımlarını sağlamak amacıyla TOFD'un, 2011 yılından bu yana 'Kapak Olsun' plastik kapak toplama kampanyasını yürüttüğü aktrıldı. Kampanya ile toplanan plastik kapaklar sayesinde, derneğe başvuruda bulunan ortopedik engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye alındığı, İlaç firmasının, proje kapsamında bugüne kadar 1 ton plastik kapak toplanmasına ve 4 manuel tekerlekli sandalye alınmasına vesile olduğu ifade edildi.