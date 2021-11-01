Kapak tamir ameliyatları oranı Türkiye'de düşük

Dr. Cengiz Köksal, Avrupa'da kapak tamir ameliyatlarının yüzde 80-90 gibi yüksek oranlarda yapılmasına rağmen bu oranın Türkiye'de düşük olduğunu söyledi.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğinin ev sahipliğinde ‘Kapak Tamir Atölyesi 2021', ‘Mitral Kapak Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar' konulu, Avrupa'nın bu yıl düzenlenen en kapsamlı mitral kapak cerrahi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, kalp kapak tamiri konusunda dünyanın sayılı isimlerinden olan Dr. Cengiz Köksal ile San Rafael Üniversitesinden Michele De Bonis başkanlık etti.

Kapak cerrahisinde mevcut uygulamalar, yenilikler ve gelişen teknolojinin hastalara sağlayacağı faydaların detaylı olarak ele alındığı toplantı, Avrupa ve Latin Amerika da dâhil olmak üzere yaklaşık 500 kalp ve damar cerrahının katılımı ile gerçekleştirildi. Portekiz, İtalya, Fransa, Belçika ve Hollanda'dan alanında uzman cerrahların konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda 7 kalp ve damar cerrahı ile birlikte 11 konuşmacı yer aldı.

Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Cengiz Köksal, “Avrupa'da kapak tamir ameliyatları seçilmiş merkezlerde yüzde 80-90 gibi yüksek oranlarda ve de küçük kesi ile yapıyorken bu oran ülkemizde düşük. Bunun esas nedeni kapak tamiri konusunda özelleşmiş cerrah ve merkezlerin azlığıdır. Bu konuda genç cerrahların eğitimi için üzerimize düşeni yapmaya devam edip, kapak hastalarına Avrupa'da aynı hasta grubuna sunulan, 'daha konforlu yaşama' lüksünü sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca dünyada teknolojik gelişmelere paralel olarak kalbi durdurmadan sol meme altından küçük kesi ile yapılan kapak ameliyatları daha yaygın hale gelmiştir. Ülkemizde de kalbi durdurmadan ve kalıcı olarak hastaların sorunlarını çözen kapak tamir ameliyatlarının, daha yaygın yapılması öncelikli hedefimizdir” dedi.

Toplantıda, Portekiz'den Manuel Antunes ‘romatizmal mitral kapak hastalıklarının tamiri', Hollanda Maastrich Üniversitesinden Peyman Sardari ‘Kapak cerrahisinde endoskopik tedaviler', İtalya Milano'dan Francesco Maisano ‘Mitral kapak cerrahisinde gelecek', Fransa'dan Gilles Dreyfus ‘Triküspit kapak cerrahisinde yapılanlar yeterli mi?', İtalya Pisa'dan Andrea Colli ‘Atan kalpte mitral kapak tamiri' ve yine İtalya dan Michele De Bonis, ‘Yeni rehberler ışığında mitral kapak cerrahisi' konulu konuşmalarla yer aldılar.