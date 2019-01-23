Kapalı Çarşı Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ‘Kapalı Çarşı Yılın Enleri' ödül töreninde birbirinden ünlü isimler ödül aldı. Altı farklı ülkeden 400 özel davetlinin katıldığı gecede 27 kişiye ödül verildi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ‘Kapalı Çarşı Yılın Enleri' ödül töreninde birbirinden ünlü isimler ödül aldı. Dünyanın ilk büyük alışveriş merkezi olma özelliğine sahip Kapalı Çarşı'dan adını alan ödül töreni, Show TV'nin en çok izlenen programlarından Son Trend işbirliğinde düzenlendi. Altı farklı ülkeden 400 özel davetlinin katıldığı gecede; iş, sanat, siyaset, akademi, medya kategorilerindeki ödüller sahiplerine verildi. Ödüle layık görülenler arasında Avrupa'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin olması dikkat çekti. Avrupa pazarının önemli olduğuna dikkat çeken Türk işadamları, yatırımcıların ve girişimcilerin Avrupa pazarına girmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sanatçılar konser verdi

Gecede sahne alan sanatçılar birbirinden güzel eserlerini seslendirirken 12 kişilik dev orkestra da eşlik etti. Sırasıyla; Beyto Asil, Asiye Palu, Zeo Jawed, Nilay Dorsa, Nil Karataş, Elif Bek, Zeynep Yılmaz, Ersoy Dinç ve Burçin Birben sahnede canlı performans sergiledi. Törenin sunuculuğunu ise Murat Parasayar yaptı.

Geceye katılan davetliler arasında Behzat Gerçeker, Murat Kurşun, Nil Ünal, Levent İnanır, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Hikmet Gülay, Şahin Özer, Nuran Sultan gibi isimler de yer aldı.

İş, sanat, siyaset, medya kategorilerinde 27 ödül

Gecenin organizatörü PBY Media Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yalçın yaptığı konuşmasında, "Bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz Kapalı Çarşı Yılın Enleri ödül törenimiz için 36 bin esnafımız oy kullandı ve bunun sonucunda 27 kişi ve kuruma ödüllerini takdim edeceğiz. Geleneksel hale gelen ödül törenimize bu yıl yurtdışından da katılım oldu. Avrupa'nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren Türk işadamlarımız da bu yılki ödül listesinde yer aldı. Avrupa'daki başarılı iş çalışmalarından dolayı onları bir kez daha tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden kıymetli, çalışmalarıyla öne çıkan iş, sanat, medya, akademi, siyaset camiamızın değerli üyeleriyle gururlarını paylaşıyoruz. Hepsini bir kez daha kutluyorum" dedi.

Ödül alan isimler ve kategorileri şu şekilde sıralandı:

Cemil Kasapoğlu 'CKDesing/ En İyi Genç Toptancı Altın Markası'

Mustafa Akkul ‘En Başarılı Kuyum Odası Başkanı'

Cihan Yalçın ‘En İyi Kuyum Sektörü Yönetici'

Sedat Çolak ‘Falez Grup/En İyi Ticari Grup'

Bayram Altaş ‘En İyi Proje İş Adamı'

1964 Marmaris Büfe ‘En İyi Gıda Franchise Markası'

Gel Gör ‘En İyi Esnaf Lokantası'

Sadabab Restaurant ‘En İyi Geleneksel Türk Restaurantı'

Esba Market ‘Güvenilir Türk Marka Ödülü'

Anadolu Market ‘Güvenilir Türk Marka Ödülü'

Bereket Market ‘Güvenilir Türk Marka Ödülü'

Bülent Oranlıer ‘Başarı Ödülü'

Sonay Öztan Gökhan ‘En İyi Diş Kliniği Ve Hekimi'

Mihalp Grup Alpaslan Mihmat ‘En İyi Market Lojistik Firması'

Castle Nalona ‘En İyi Butik Otel'

Showhaber ‘En İyi Haber Programı'

Masquarede ‘En İyi Club'

Sura İpek ‘En İyi İpek Eşarp Firması'

Hak Evrensel ‘En İyi Hatay Mutfağı'

Nevi Mobilya ‘Avrupa Başarı Ödülü'

Yaşar Sönmez ‘En İyi İş Adamı'

Asia Sönmez ‘En İyi Moda İkonu'

Gülcihan Karataş ‘En İyi Forex Brokerı'

İbrahim Konar ‘KanalD Ana Haber/En İyi Haber Muhabiri'

Sedat Karataş ‘YND/Yurt İçi En İyi Lojistik Firma'

Ton Ton Baba ‘En İyi Türk Restaurant Zinciri'

İslam Gürel ‘En İyi Genç Girişimci İş Adamı'