Kapalıçarşı'da otopark krizi derinleşiyor

Günlük ziyaretçi sayılarında pandemi öncesi dönemi yakalayan tarihi Kapalıçarşı'da otopark sorunu kriz oluşturdu. Günlük oratalama 250 bin ziyaretçi ağırlayan Kapalıçarşı'ya ulaşım zorlukları esnafı çileden çıkarttı.

Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan benzerlerine bakıldığında dünyanın en büyük ve en eskisi olma özelliği Kapalıçarşı'ya ulaşım problemi çözüm bekliyor. İçerisinde yaklaşık 4 bin dükkan bulunan çarşıda altın, pırlanta, halı, seramik ve deri gibi sayıca fazla kategoride binlerce ürünün ticareti gerçekleştiriliyor. Kapalıçarşı esnafı, tarihi çarşının eskiden beri varolan otopark ve ulaşım sorununun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor.

İstanbul'a gelen turistlerin en çok merak ettiği ve ziyaret ettiği tarihi çarşıda esnaf, ulaşım sıkıntılarının çözülmesiyle ticaretin artacağını ve ülke ekonomisine verilen katkının büyüyeceğini düşünüyor.

Özellikle yüksek meblağlarda altın alımları yapan kişi ve firmalar, güvenlik sorunu nedeniyle çarşıya ulaşmakta zorlanıyor. Yüklü altın alımı sonrası ulaşımın üst düzey güvenlikli araçla değil de, tramvay veya yürüyerek sağlanabilmesi ticaretin önünü tıkıyor.

“Ulaşım sorunundan dolayı alım-satım yapacak ziyaretçiler çarşıya gelemiyor”

Kapalıçarşı'daki otopark sorunundan dolayı çarşıya alışveriş yapacak müşterilerinin ulaşamadığını söyleyen Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, çarşının 23 kapısı ve 66 sokağıyla dünyanın en eski çarşısı olma niteliği taşıdığını belirterek, “Ortalama giriş sayısı da 200 bin civarında yer alıyor. Çarşı, her sektörün bir arada faaliyet gösterdiği bir kültürel varlık. Kapalıçarşı'da çok ciddi bir otopark problemi var. Daha önceden Mercan, Çemberlitaş ve Beyazıt'taki meydan otoparkının kapatılması, çarşıya gelebilecek nitelikteki müşterilerin gelememesine sebep oluyor. Buna bağlı olarak esnaflar ve işletmeler çok mutsuz. Müşteriler yoğun olduğundan dolayı tramvaya binmiyor ve yaya olarak da çarşıya gelmiyorlar. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyordur ancak bu çalışmaların ivedilikle yapılmasını bekliyoruz” dedi.

“Ring seferleriyle ziyaretçi sayıları 300 bine çıkabilir”

Kapalıçarşı'ya yerli ve yabancı gelecek ziyaretçiler için ring seferleri de düzenlenmesi durumunda günlük ziyaretçi sayısının 200 binlerden 300-400 bin seviyelerine çıkabileceğini söyleyen Özboyacı, “Kapalıçarşı yıllık 94 milyon ziyaretçi sayılarına ulaşmış bir çarşı. Bu sayılara çok rahat bir şekilde ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Dünyada Kapalıçarşı'dan sadece bir tane var, bu kadar eski kültürel varlıklar dünyanın hiçbir yerinde yok. Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii dünyanın hiçbir yerinde yok. Buraları görmek isteyen birçok turist otopark problemleriyle sıkıntı yaşıyor. Bu sebeple çarşımızın ziyaretçi sayıları da azaldı. Çarşı esnafının perakende müşterisi bu sebeplerden kaynaklı olarak Mahmutpaşa'dan yürüyüp çarşıya gelmek istemez. Buraya ulaşımlarını taksi veya kendi araçlarıyla sağlamak istiyorlar. Buradaki otopark sorununun çözülmesini umuyoruz. Çözüldüğü takdirde ekonomiye ek bir katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Esnaf çözüm bekliyor

Kapalıçarşı'nın Eminönü, Tahtakale ve Mercan'ın geçiş yolları üzerinde yer aldığını söyleyen Kapalıçarşı esnafı Ali Rıza Balcı, “Dolayısıyla çok yoğun bir trafik oluşuyor. Aksaray, Beyazıt ve Eminönü hatlarında çok sıkıntı yaşanıyor. Aksaray ve Beyazıt arası belirli saatlerde araç trafiğine kapalı olduğu için çarşıya gelmek isteyen müşteriler gelemiyor. Kapalıçarşı'ya özel bir otopark olmalıdır. Bunun çözüm yolu aslında var. Tacirler çıkışında Milli Emlak'ın büyük bir yeri var. Orada açık ve kapalı otopark olabilir. Sadece çarşıya hitap edebilecek bir otopark olabilir. Bu sayede sorun büyük ölçüde çözülür. Çok ciddi miktarlarda ürün alacak bir müşteri tramvaya binemiyor. Eminönü'nden Nuruosmaniye'ye gelen bir yol var, oradan da yol 1 saat sürüyor. Bu yüzden müşteriler çarşıya gelemiyor. Müşteriler de başka yerleri tercih ediyor. Esnaf olarak çarşıya hizmet edecek ve yakınında olacak bir otopark istiyoruz. Kapalıçarşı'ya gelen yollar sürekli tıkalı oluyor. Aksaray ve Beyazıt arasında ring seferlerinin açılması da bu sorunu büyük ölçüde çözebilir. Ayrıca Mercan otoparkı da genişletilebilir, büyütülebilir. Bu otoparka Eminönü'nden özel bir yol yapılabilir. Kapalıçarşı'nın yüzde 80-90 ihtiyacını karşılayabilir” diye konuştu.

“Kapatılan otoparkların yerine alternatifleri yapılmadı”

Kapalıçarşı'da çok büyük bir otopark probleminin olduğunun altını çizen Enis Zipak, “İşin en kötü tarafı, yapılmayan otoparkların yerine hiçbir alternatifin yapılmamasıdır. Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan otoparklarımız kapalı durumda. Bu bölgedeki ziyarete otopark gerekiyor. Bu bölgede 4 tane otopark kapalı ve toplamda 7-8 otopark kapandı. Bunların alternatifi olarak hiçbir şey yapılmıyor. Ordu Caddesi Yayalaştırma Projesi'nden esnaflar olarak zorluk çekiyoruz. Kapalıçarşı'ya gelen ziyaretçiler zorluk çekerek buraya ulaşabiliyor. Buraya gelen müşteriler zorluk çektiği için ikinci bir kez gelmiyor. Dün aracımı Topkapı'da küçük bir otoparka bıraktım. Bugün ise aracımı Kazlıçeşme'ye bıraktım. Kapalıçarşı'ya otopark şart” açıklamalarında bulundu.

Müşteriler de rahatsız

Kapalıçarşı'ya gelen yabancı uyruklu bir müşteri, "Buraya gelmek çok zor. Taksi bile buraya zor geldi. Yol tarifi almak için polise bile sorduk. Ağabeyime haber verdik, kendisi bizi almaya gelirken aynı problemi o da yaşadı. Alışveriş bir mekana ulaşmak çok zor. Buraya taksi ile ulaşmak için bir yoldan gelinebiliyor. Daha trafiksiz bir ulaşımla Kapalıçarşı'ya gelmek isterim" dedi.

Çarşıya ulaşım genellikle Bağcılar-Kabataş tramvayı, denizyoluyla Eminönü'ne ulaşıp Mısır Çarşısı istikametinden yürüyerek veya Kumkapı'dan Cağaloğlu'na doğru araç yolu kullanılarak ulaşıyor.