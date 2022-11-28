Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarına hapis cezası

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davası karara bağlandı. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay sanık avukatları ile birlikte hazır bulundu. Alınan savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti.

3 sanığa 2 yıl 6 ay, 1 sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan'ın ‘silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Mümtazer Türköne'yi ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan firari sanık Mehmet Özdemir'in dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

Davanın geçmişi

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Mümtazer Türköne'yi ‘örgüt üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü ‘eksik inceleme' yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin ‘örgüte yardım' suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Türköne'yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti.