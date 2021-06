Kapela, Aydan Uysal ve Can Tohma yetenekleri oylayacak

Dans yarışması Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, İzmir, İstanbul ve Ankara'daki elemeler sonrasında 4 Temmuz'da gerçekleşecek. Başvuruları tamamlanan yarışmanın değerli jüri kadrosunda ise ulusal ve uluslararası isimler yer alacak.

İzleyicinin jüri olarak kazananı belirlediği yarışma; Red Bull Dance Your Style 2021 geri dönüyor. Dans pistlerini yeniden yeteneklerle buluşturmaya hazırlanan Red Bull Dance Your Style elemeleri, bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvurularla başladı. 19 Haziran tarihinde İzmir'de gerçekleşecek stüdyo elemelerinin ardından; 21 Haziran tarihinde Ankara ve 23 Haziran tarihinde İstanbul'da yetenekli isimler jürinin oylarıyla değerlendirilecek. Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birlikte yarışacak. En iyi olan isimse Güney Afrika'da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Elemelerde deneyimli jürinin oyları yarışmacıların en iyilerini finale taşıyacak. Finalde ise seyircinin oyları kazananı belirleyecek.

Yarışmanın tecrübeli jürisinde ise hem Türkiye hem de dünya dans sahnesindeki en başarılı isimlerden 3 kişi yer alıyor. Fransız hip hop dansçısı Kapela, kendi tarzını oluşturduktan sonra bu alandaki özel figürleriyle daima örnek teşkil eden bir isim. Paris'te doğup büyüyen 35 yaşındaki Fransız dansçı Kapela, alanında son yılların en beğenilen isimleri arasında gösteriliyor. Breaking, rocking ve footwork gibi özel figürler gerektiren türlerde özgün bir stil benimseyen Kapela, Hindistan, İtalya, İsviçre, Fransa, Brezilya, Hollanda ve Rusya gibi ülkelerde Red Bull'un breakdans ve sokak dansı türleri üzerine gerçekleştirdiği uluslararası yarışma ve kamplarda performans sergiledi, başarılar elde etti. Justedebout, Summerdance4ever ve Cercle gibi dans dünyasının en itibarlı yarışmalarında da boy gösteren Kapela, 20 yıldan fazla süredir profesyonel olarak dans ediyor.

Jürideki değerli oyları en başarılı ve özgün yarışmacının belirlenmesinde rol oynayacak diğer isimlerse Türkiye'nin dans sahnesinden. 2019 yılında Red Bull Dance Your Style'ın Türkiye ayağında birinci olarak ülkemizi Fransa'da gerçekleşen dünya finalinde temsil etme hakkı kazanan Aydan Uysal ve Red Bull Dance Your Style'ın 2018 birincisi Can Tohma'nın oyları etkili olacak. Red Bull Dance Your Style'a dair daha fazla bilgi için Red Bull/DanceYourStyle adresini takip edilebiliyor.