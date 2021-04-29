Kapısı açık ilerleyen dolmuş park halindeki otomobile çarptı

İstanbul Sultangazi'de kapısı açık şekilde seyreden dolmuş, kısa süreliğine park edilen otomobile çarptı. ATM'den para çekmek isterken kazayı gören otomobil sahibi ile dolmuş şoförü arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de saat 11.30 sıralarında Eski Edirne asfaltı üzerinde kapısı açık halde ilerleyen dolmuş o esnada ATM'den para çekmek isteyen bir vatandaşın kısa süreliğine park ettiği aracına çarptı. Kapının otomobiline çarptığını gören şahıs, dolmuşun önünü keserek duruma tepki gösterdi. Dolmuş şoförü otomobile çarptığını kabul etmeyince iki taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine araya yolcular ve çevredeki vatandaşlar girdi.

Dolmuş şoförü, bir kısmı zarar gören aracın daha önceden kaza yaptığını ve lastiğinin de patlak olduğunu iddia etti. Araç sahibi ise, "Eğer bu lastik daha önce patladı ise buraya nasıl geldim" diyerek dolmuş şoförüne tepki gösterdi. Dolmuş sürücüsü "Eğer aksini iddia ediyorsan akşam gel tutanak tutalım" diyerek olay yerinden ayrılırken, yaşanan tartışma kameraya yansıdı.