Kapıyı kaldırım taşıyla kırıp hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada

İstanbul'da aynı gecede 2 işyeriyle bir otomobili soyan 2 hırsız yakalandı. Şahısların bir iş yerinin kapılarını kaldırım taşıyla kırmaları ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde 7 Şubat Pazartesi günü meydana gelen olayda bir işyerinin kapısını kaldırım taşıyla kırıp içeri giren hırsızlar, içeride bulunan malzemeleri çalarak hızla kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Şüpheliler aynı gece Kadıköy Bostancı Mahallesi'ndeki bir işyerine girdi. Hırsızlar aynı gece Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin camlarını kırarak içindekileri çaldı. Olayların aynı şahıslar tarafından yapıldığı tespit edildi.

Kaldırım taşı ile kapıyı camı indirip içeri girdiler

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızların kaldırım taşıyla kapının camını kırdıkları anlar görülürken diğer görüntülerde ise kıramadıkları camları omuz atarak içeriye girdikleri tespit edildi. Ayrıca hırsızların içeride bulunan malzemeleri alıp hızlıca uzaklaşmaları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kısa sürede yakalandılar

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Emircan K. (19) ile Rıdvan İ. (20) polis tarafından yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.