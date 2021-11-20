Kapıyı taş ve tekmeyle kırarak içeri giren hırsızlar kamerada

Pendik ve Tuzla'da çalıntı araçla 6 ayrı işyerini soyan hırsızlar, önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızların kapısını taş ve tekme yardımıyla kırarak girdikleri işyerini soydukları görülüyor.

15 Kasım Pazartesi günü Ataşehir'de park halindeki otomobili çalınan giden B.A, polise giderek durumdan şikayetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatarak çalınan yerin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, yaptığı çalışmada şahısların çaldıkları araçlarla, Pendik ve Tuzla'da 3 ayrı işyerinden hırsızlık yapan 3 kişilik çeteyi tespit etti.

Taşla tekmeyle kapıları kırıp içeri girdiler

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şahısların bazı işyerlerinden yaptığını hırsızlıkların güvenlik kameralarına takıldığını tespit etti. Görüntülerde şahısların çaldıkları araçlarla işyerlerinin önüne gelerek, kapılara hem taşlarla hem de tekmeleyerek vurup kilitlerini kırdıkları, içeri girdikten sonra bazı elektronik eşyaları çaldıkları daha sonra ise geldikleri araçlara geri döndükleri görüldü.

3 şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şahısların kimliği tespit etti. Adreslerini tespit edilen 3 şüpheli Kartal'da gözaltına aldı. Gözaltına alınan Vural E.(24), Doğukan K.(24) ve Bilal K.(21) daha önceden de benzer suçlardan suç kaydı olduğu görüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.