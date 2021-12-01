Kaportacılarda 'fırtına' mesaisi

İstanbul'da kent genelinde 2 gün boyunca etkili olan fırtınada hasar gören araçlar sanayi sitelerini doldurdu. Sanayi sitelerinde fırtına mesaisi yaşandı.

Kentte dün ve önceki gün yaşanan fırtınada birçok araç çatıdan ve çevreden uçan parçalar nedeniyle hasar görmüştü. Hasar gören araç sahipleri sanayi sitelerinin yolunu tuttu. Avcılar'da ve Beylikdüzü'nde kaportacılarda ekstra yoğunluk oluştu. Kaporta ustası Hasan Doğan yaşanan yoğunlukla ilgili konuşarak," Bu aralar işlerimiz çoğaldı bu aralar ekstra bir mesaiyi harcıyoruz bu aracın üstüne de çatı uçmuş" dedi.

Kaporta tamirine gelen bir müşteri ise sıra bulmada genel olarak zorluk yaşandığını belirterek, "Hasarlı araçlar çoğaldı benim arabamda da sıkıntı oldu, o yüzden geldik. Yoğun ama arkadaşımız olduğu için öncelik tanıdı bizlere" diye konuştu.

Eskiye nazaran insanların daha bilinçli olduğunu söyleyen Ali usta ise, "Genellikle kış mevsimleri bizler için daha hareketli geçiyor" şeklinde konuştu.