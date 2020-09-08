Kapsamlı güç arttırma ekipmanı Axiom Serisi tanıtıldı

Life Fitness, 10 tek egzersizli ve 8 çift egzersizli, selektörlü cihazlardan, ayarlanabilir çift kasnaktan ve 12 bank ve askıdan oluşan kapsamlı ve çok yönlü güç ekipmanı Axiom Serisi'ni tanıttı.

Life Fitness, 10 tek egzersizli ve 8 çift egzersizli, selektörlü cihazlardan, ayarlanabilir çift kasnaktan ve 12 bank ve askıdan oluşan kapsamlı ve çok yönlü güç ekipmanı Axiom Serisi'ni duyurdu. Küresel çapta satışa sunulan yeni serinin, sağlık kulüplerinden çok üniteli konutlara, konaklama tesislerinden fitness tesislerine kadar kullanılabildiği ve basit, güvenilir biyomekaniklere sahip olduğu aktarıldı.

Verilen bilgiye göre, yeni seri tek ve çift egzersizli, selektörlü cihazlar, fitness tesislerinin görünümünü geliştirecek şekilde zeminde açık görüş hatları sağlayan düşük profilli kule tasarımına sahip. Egzersizlerin sorunsuz ve rahat yapılabilmesi için her kulenin üst kısmında su şişesi, havlu veya cep telefonu yerleştirmeye olanak tanıyan standart aksesuar tepsiye ilaveten yüksek kaliteye sahip ağırlıklardan, kılavuz çubuklarından, kasnaklardan ve kablolardan oluşmakta. Ayrıca, kullanıcılar tesislerinin tasarımına bağlı olarak sadece arka kapak veya tam kapak çözümünü de seçebiliryor.

Life Fitness Pazarlama ve Ürün Geliştirme Global Başkan Yardımcısı Dan Wille konu hakkında şu bilgileri verdi: Yeni seriyle fitness tesislerine, tek ve eksiksiz güç arttırıcı antrenman çözümü sunarak sektör lideri güç arttırma ürünleri portfolyomuzu genişlettiğimiz için heyecanlıyız. Müşterilerimizin geri bildirimlerini dinledik ve bu çizginin tüm özelliklerini ve çok yönlülüğünü deneyimledikleri için mutluyuz. Yeni seri, geliştirilmiş biyomekanikler için yeni ve çekici bir tasarıma sahiptir ve tesislerin görünüşünü ve güç arttırma antrenmanı deneyimini geliştiren mükemmel bir çözümdür''.