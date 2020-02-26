Kaptansız gemi geliyor

Noyan Altuğ, otonom gemi alanında çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bütün yatırımımızı denize yapıyoruz. Denizden kazanıyoruz ve bunu yine denize yatırıyoruz" dedi.

Dünya taşımacılığının neredeyse yüzde 90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Eskiye nazaran büyük ebatlarda yapılabilen gemiler ve giderek artan liman sayıları gibi kimi gelişmelerle birlikte dünya piyasasının daha güçlü römorkörlere duyduğu ihtiyaç da yükselen bir ivme gösteriyor. UZMAR Uzmanlar Denizcilik'in Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, otonom gemi alanında çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Bizler aile olarak bütün yatırımımızı denize yapıyoruz. Denizden kazanıyoruz ve bunu yine denize yatırıyoruz" dedi.

Altuğ, römorkörlerinin dünya limanlarında olduğu için çok gururlu olduklarını belirterek, "Bugüne kadar 6 kıtada 22'den fazla ülkeye 200'den fazla deniz aracı ihraç ettik. Tersanemizde, Türk mühendisliğinin eseri olarak inşa ettiğimiz güçlü römorkörlerimiz, Kanada'dan Avustralya'ya dünyanın dört bir yanında en önemli limanlarda hizmet vermektedir. 2019 yılında Kanada'da Altagas terminalinde çalışmak üzere teslim ettiğimiz Kanada'nın ilk IMO Tier III özellikli 32 metre boyundaki römorkör bugün başarıyla görev yapıyor. Kuveyt Oil Company için inşasını yarıladığımız Rampage 6000 projemiz Türkiye'de inşa edilen en büyük Robert Allan Dizaynı olma özelliğine sahip" açıklamalarında bulundu.

"Otonom gemi teknolojileri üzerine AR-GE çalışmalarımız hızla devam ediyor"

Hem kendi filoları hem de dünyanın önde gelen römorkör operatörleri için römorkör ürettiklerine vurgu yapan Altuğ sözlerini şöyle tamamladı: "Bu başarının bize firma olarak kattığı gururun yanında, ülkemiz adına oluşturduğumuz katma değeri düşününce gururumuz ikiye katlanıyor. Yatırımlarımızı hep daha güçlü, daha modern ve ileri teknolojilerle donatılmış römorkörler yapacak şekilde planlamaktayız. Aynı zamanda ülkemiz denizcilik sektörünün geleceği için de gelişen teknolojilere ayak uydurmak gerekiyor. Hatta bir adım önde olmamız gerektiğini de biliyoruz. Bu sebeple otonom gemi teknolojileri üzerine AR-GE ve yatırım çalışmalarımız hızla devam ediyor. UZMAR Technologies adı altında kurduğumuz teknoloji geliştirme şirketimizle yazılım geliştirme ve online filo yönetimi projelerimizle birlikte otonom gemi teknolojileri ve dizaynı üzerine yoğunlaşmış durumdayız. 2020 yılı içerisinde bu başlıklar altında önemli gelişmelere imza atmayı hedefliyoruz".