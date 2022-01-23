Bahçelievler'de kar altında düzenlenen hamsi festivalinde 3 ton balık ekmek ikram edildi.

Bahçelievler Belediyesi, kar altında hamsi festivali düzenledi. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde 3 ton balık pişirilip görevli personel tarafından vatandaşlara ikram edildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da vatandaşlara balık ekmek dağıttı. Yağan kara aldırış etmeyen vatandaşlar, balık ekmek yemek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Festivalde ayrıca hamsiden yapılan 18 yöresel Karadeniz yemeği de sergilendi. Vatandaşlar yöresel şarkılar eşliğinde horon oynayarak keyifli vakit geçirdi.

“Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz”

"Komşularımıza 3 ton hamsi ikram ediyoruz" diyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bugün hamsi dağıtıyoruz. Gökten bereket kar yağıyor, yerden de denizden çıkan hamsileri Bahçelievler'li hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Tabi burada hamsi festivali yapıyoruz ama Bahçelievler'de 81 ilimizden olan tüm vatandaşlarımıza komşularımıza 3 ton hamsi ikram ediyoruz. Hava güzelleşti tam böyle denizin, hamsinin istediği hava, tüm vatandaşlarımızı hamsi yemeye, horon oynamaya davet ediyoruz” dedi.

Nisanur Korucu, çok eğlendiğini belirterek, “15 dakikadır bekliyorum, hamsi için değer. Tadı çok güzel. Karı çok seviyorum. Biz Çorlu'da yaşıyoruz, orada çok yağmıyor ama burası çok güzel, çok mutluyum” diye konuştu.