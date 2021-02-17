Kar İstanbul'u terk ediyor, soğuk hava kalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u 4 gündür etkisi altına alan kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren şehri terk edeceğini bildirdi. Kar yağışının ardından önümüzdeki 7 günlük süreçte İstanbul'da güneşli günler yaşanacak. Soğuk hava ise 7 gün daha devam edecek.

İstanbul'da 13 Şubat akşamından bu yana etkili olarak hayatı zaman zaman durma noktasına getiren şiddetli kar yağışının şehri ne zaman terk edeceği belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre kar yağışı bu gece saatlerinden itibaren şehri terk edecek. Kar yağışının ardından önümüzdeki 7 günlük süreçte İstanbul'da güneşli günler yaşanacak. Kar yağışı şehri terk etse de soğuk hava Mart ayının ilk günlerine kadar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Meteoroloji ise oluşabilecek dona karşı vatandaşları uyardı.

Bugün, Marmara Bölgesi'nin çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova yer yer yoğun olması, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İstanbul'da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri ise şöyle:

Bugün kar yağışlı en düşük -1 en yüksek 4 derece

Perşembe hafif yağmur yağışlı en düşük -2 en yüksek 6 derece

Cuma hafif yağmur yağışlı en düşük 2 en yüksek 5 derece

Cumartesi güneşli en düşük -2 en yüksek 6 derece

Pazar güneşli en düşük 0 en yüksek 8 derece

Pazartesi güneşli en düşük 1 en yüksek 9 derece

Salı güneşli en düşük 3 en yüksek 10 derece