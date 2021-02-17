Kar kış demeden sokak hayvanlarını besliyorlar

İlçedeki hayvanlar kar kış demeden ekiplerce besleniyor.

İstanbul'da geçtiğimiz pazar gününden bu yana etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü, birçok yer karlar altında kaldı. Sıcaklığın da günden güne azalmasıyla akıllara sokakta yaşayan kedi ve köpekler geldi. Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarını soğuk havalarda da unutmayarak ilçenin birçok farklı noktasına kedi ve köpekler için yem bıraktı.

Hem besliyorlar hem tedavi ediyorlar

Sokak hayvanlarını beslemelerinin yanında tedavilerini de yaptıklarını ifade eden Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Veterinerlik Birimi çalışanı Şaban Dörtgöz, "Günlük olarak beslememizi yapıyoruz. Yaralı hayvanlar var ise ambulansımıza alıp gerekli tedavilerini yapıyoruz. Kağıthane bölgesinde ya da bölgenin dışında olsa bile kar kış demeden her yere mama koyuyoruz. Amacımız onların aç kalmaması, onları doyurmak için uğraşıyoruz. Tek amacımız budur" dedi.