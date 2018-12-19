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Kar küreme araçları yola çıktı

Beylikdüzü ve çevre ilçelerde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırırken İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçları da yol kenarında hazır bekletiliyor.


Beylikdüzü ve çevre ilçelerde sabah erken saatlerden itibaren devam eden kar yağışı rüzgarla birlikte etkisini arttırdı. Soğuk ve kar yağışlı havada vatandaşlar yolda zorluk çekerken İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme ve tuzlama araçları da yol kenarına çıktı. Öte yandan yollarda ise görüş mesafesi düşen araç sürücülerinin zorlandığı görüldü.

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