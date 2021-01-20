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Kar kütleleri aracın üzerine düştü, faciadan dönüldü

Kağıthane’de bir çatıda bulunan kar kütlesi aracın üzerine düştü.

Kağıthane'de bir çatıda bulunan kar kütlesi aracın üzerine düştü. Aracın tavan kısmı düşen kütle ile beraber çökerken araçta b ulunan sürücü yaralandı.


İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sırasında Kağıthane Seyrantepe'de çatıdan seri halde düşen kar kütleleri arabaları kullanılamaz hale getirdi.


Kağıthane'de kameralara yansıyan bir görüntüde işten çıkan bir muhasebecinin aracını çalıştırdığı sırada çatıdaki kar bloğu üzerine düştüğü görülüyor. Art arda düşen kar kütleleriyle beraber tavanı çöken otomobilin ön camı da patladı. Yüzü ve elinden yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kar bloğunun düştüğü sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


Olayda yaralanan Fikri Sevgili yaşadığı durumu “Arabayı tam çalıştırırken binanın çatısından kar gelmeye başladı. Bir anda oldu aracımı bu hale getirdi. Cam parçalandı. Tavan da çöktü” diyerek anlattı.

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