Kar lastiği olmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı

İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kar lastiği olmayan İETT otobüsü yolda kaldı. Otobüsün yardımına vatandaşlar koştu.

İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun bir şekilde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Soğuk havanın etkisiyle yollar buz tuttu. Edinilen bilgiye göre, E-5 TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevkiinde İETT'ye ait 500T hat numaralı otobüs kar lastiği takılı olmadığı için karın etkisi ile yolda kaldı. Yolda kalan İETT otobüsünün imdadına vatandaşlar yetişti. Yolcular ve yoldan geçen sürücüler kayan otobüsü kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşların yardımı ile İETT otobüsü kaldığı yerden itilerek kurtarıldı. Karda kalan otobüs nedeni ile E-5 te trafik durdu. Kilometrelerce kuyruk oluştu.

"Ayakta durmakta bile güçlük çekiyoruz"

Yolda kalan otobüsü görünce yardıma gelen vatandaş Anıl Coşkun, “Biz buradan geçiyorduk. Yolun kapalı olduğunu gördük. Boş yola saptık, baktık otobüs yolda kalmış. Biz de dedik kenara çekip bari yardımcı olalım. Çekmeye çalıştık ama arkadaş bayağı kaydığı için burası da buz olduğu için, ayakta bile durmakta güçlük çektik. Birkaç kişi daha geldi burada trafikte kalanlardan. Yardımcı olmaya çalışıyoruz biz de. Aracı biraz kenara doğru aldık. Bir şerit şu an geçiyor ama yerler bildiğiniz buz. Ayakta bile durmakta güçlük çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yardımcı olan bir başka vatandaş Muzaffer Eser ise “Biz TEM yoluna girecektik arkadaşımla beraber. 500T aracın yolda kaldığını gördük. İndik, yardımcı olmak istedik. Araç kaydığı için arkada da çok fazla trafik oluştu. Arkada tuzlama aracı var. Ona yardımcı olmak için aracı arkaya doğru yönlendirdik. Ufaktan devam ediyor. Tuzlama aracı zaten yaklaştı. Geldiğinde de trafiğin açılacağını umuyoruz” şeklinde konuştu.