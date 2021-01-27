Kar yağarken karpuz kestiler

Silivri'de sabah saatlerinde başlayıp etkisini arttırarak devam eden kar yağışını haber yapmak isteyen gazetecilere mahalle muhtarı, kış karpuzu keserek hoş geldiniz dedi.

Sabah saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışını haber yapmak için Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'ne gelen gazeteciler mahalle muhtarının jesti ile karşılaştı. Bölgenin simgesi haline gelen ve ismine özel festivaller düzenlenen Kadıköy karpuzu ile gazetecileri karşılayan mahalle muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, “Kar, çamur demeden görevinizin başındasınız. Bizleri bu karlı havada yalnız bırakmadığınız için mahallem adına teşekkür ediyorum. Zor şartlarda görev yapan sizlere mahallemizin simgesi olan Kadıköy karpuzundan ikram etmek istedim. Bu karpuz kış karpuzu, içi sarı olur ancak tadından yenmez. Vatandaşlarımız uzaklara giderek para harcamasınlar, burada kar bedava” dedi.