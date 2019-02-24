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Kar yağışı İstanbul'da trafiği olumsuz etkilemedi

İstanbul’da dün akşam itibariyle etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaz örtüyle kaplarken, alınan önlemlerle ana arterlerde trafik sıkıntısı yaşanmadı.

İstanbul'da dün akşam itibariyle etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaz örtüyle kaplarken, alınan önlemlerle ana arterlerde trafik sıkıntısı yaşanmadı.


İstanbul'da dün akşam itibariyle etkili olan yoğun kar yağışı gece aralıklarla devam etti. Bölgesel olarak tipi şeklinde İstanbul genelinde etkili olan yağış, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu önlemlerden dolayı hayatı ve trafiği olumsuz etkilemedi. Ana arterlerdeki yolların temiz olduğu görülürken, trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Öte yandan olası bir olumsuz duruma karşı belediyeye ait kar temizleme araçlarının yol kenarlarında bekledikleri görüldü.

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