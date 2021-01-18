İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araca çarptı

Eyüpsultan’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap, 6 araca çarparak durabildi.

Eyüpsultan'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap, 6 araca çarparak durabildi. Kazada yolda yürüyen bir kişi saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de yaşandı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir pikap, sokakta bulunan 6 araca vurarak durabildi. Bu sırada yolda yürüyen bir genç ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.