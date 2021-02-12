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Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatleri itibariyle etkisini göstermeye başlamıştı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatleri itibariyle etkisini göstermeye başlamıştı. Etkisini gösteren kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'nda da ağaçlar ve yollar adeta beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Aydos Ormanı drone ile havadan görüntülendi.


İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başlamıştı. Özellikle Anadolu yakasında bulunan Aydos'ta etkisini gösteren kar yağışıyla orman beyaza bürünmüştü. Beyaza bürünen Aydos Ormanı'nda adeta kartpostallık görüntüler oluşurken eşsiz manzara havadan görüntülendi.

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